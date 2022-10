﻿Hunderte Freiwillige pflanzen Bäume in der Rostocker Heide

Am Mittwochabend war das ehemalige Hotel in Groß Strömkendorf, in dem 14 Ukrainer lebten, in Flammen aufgegangen. Am Folgetag nahmen Experten Proben aus der Ruine, Brandstiftung wird vermutet. Mit ersten konkreten Ergebnissen der Ermittler rechnet die Polizei nun zu Beginn der neuen Woche.