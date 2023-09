﻿Hunderte Rostocker demonstrieren für besseres Bildungssystem

Rostock. „Bildung muss anders!“ – das haben rund 300 Demonstranten in Rostock auf dem Doberaner Platz gefordert. Anlässlich des bundesweiten Bildungsprotesttages hatte der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Kurz vor 12 Uhr begannen die Kundgebungen auf dem „Dobi“. Und fünf Minuten nach 12 Uhr bewegte sich die Demo durch die Innenstadt zum Neuen Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bildung und Forschung sind unterfinanziert und werden stetig unterpriorisiert“, so die Asta-Vorsitzende Kristin Wieblitz. „Aus diesem Grund haben wir uns zusammengeschlossen und wollen gemeinsam auf die Missstände aufmerksam machen.“

Hunderte Menschen demonstrierten am Sonnabend in der Rostocker Innenstadt und Kröpeliner-Tor-Vorstadt für Reformen in der Bildungspolitik - so wie Volker Elgner (55, v. l.), Michael Elgner (24), Caroline Herder (23), Hannah Obst (23) und Nicola Podesta (23). © Quelle: Ove Arscholl

Steigende Lebenshaltungskosten treffen auch die Studierenden

Unter den Teilnehmern gab es deutliche Ansagen. Romanistik-Student Michael Elgner (24) fordert etwa, dass die Studierenden ihr Studium auch finanzieren können. „80 Prozent von uns müssen neben dem Studium zehn bis zwölf Stunden pro Woche arbeiten“, so Elgner. Wichtig ist seiner Meinung deshalb auch die Erhaltung der Wohnsitzprämie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ronja Stegelmann (24) studiert in Rostock Mikrobiologie und Biochemie und betont, dass auch die Studierendenwerke nicht vergessen werden dürfen.

Ronja Stegelmann © Quelle: Ove Arscholl

Debora Todorova, Schülerin am Recknitz-Campus in Laage, sagt klar: „Die Chancengleichheit muss verbessert werden“. „Leistungskurse müssen frei wählbar sein“, appelliert die 16-Jährige. Manchmal gehe das aus Personalmangel bei den Lehrern nicht, so ist ihre eigene Erfahrung.

Debora Todorova, Schülerin vom Recknitz-Campus in Laage © Quelle: Ove Arscholl

Bildungsdemo in Rostock: Keine Kürzung in Forschung und Lehre

Die Forderungen der Demonstrierenden – auch in Rostock – gehen an den Bund und an die Bundesländer. Die Forderungen sind auf Landesebene klar formuliert: Es soll keine Kürzung in Forschung und Lehre sowie den anderen Bereichen des Bildungssystems geben. Es ist eine dringend notwendige Lösung der Gebäudeproblematik von Bildungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern nötig, so die Forderung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weiterhin wird eine öffentliche Ausfinanzierung der Hochschulen gefordert, um gute Lehre und Forschung zu ermöglichen. Gefordert werden auch mehr Landeszuschüsse für die Studierendenwerke und somit die Sicherung von bezahlbarem studentischem Wohnraum, den sozialen Diensten sowie Essenspreisen in der Mensa.

Außerdem soll die studentische Mitsprache verbessert werden, so durch Vertretungen bei Novellierungen der hochschulbezogenen Gesetze. Damit stehen die Studierenden nicht allein da, die hochschulbezogenen Forderungen werden vom Senat der Universität Rostock unterstützt. Der Vorsitzende des Gremiums, Prof. Dr. Wolfgang Bernard, zeigte beispielsweise seine Solidarität bei der Demonstration.

Vom Bündnis wird ein nationaler Bildungsgipfel angeregt

Auch an den Bund gehen konkrete Forderungen. Das betrifft insbesondere eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte sowie Erzieher, dazu wird ein Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro gefordert. Außerdem wird vom Bündnis ein nationaler Bildungsgipfel vorgeschlagen.

OZ