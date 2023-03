﻿Hundetrainer Martin Rütter in Rostock: Warum die Mutter von Toni Kroos sein größter Fan ist

Hundetrainer Martin Rütter (52) ist ein Popstar für viele Hundefans. Am Freitag tritt er vor Tausenden Zuschauern in der Rostocker Stadthalle auf. Dabei wird er nicht nur Unterhaltung bieten, sondern spricht auch kritische Themen wie illegalen Welpenhandel oder den Umgang mit alten Hunden an.

Rostock. Hundetrainer Martin Rütter (52) ist der Popstar in seiner Branche. An diesem Freitag ist er mit seiner aktuellen Show in der Rostocker Stadthalle. Erwartet werden Tausende Zuschauer. Dabei zielt sein Programm mit dem Titel „Der will nur spielen“ nicht nur auf Unterhaltung ab. Angesprochen werden auch ernste Themen wie das Leben mit alten Hunden oder der illegale Welpenhandel in Deutschland. Über diese und weitere Themen hat die OSTSEE-ZEITUNG vorab mit ihm gesprochen.

Warum ist der illegale Welpenhandel in Deutschland so ein brisantes Thema?

Martin Rütter: Was mein Team und ich in den letzten Jahren recherchiert haben, ist dramatisch. Mit dem illegalen Welpenhandel wird in Deutschland mehr Umsatz gemacht als mit Prostitution. Wir gehen von einer Größenordnung aus, die hinter illegalem Drogenhandel und Waffenhandel auf Platz drei liegt. Dabei geht es jährlich um Zehntausende Welpen, die unter schlimmsten Bedingungen zur Welt und nach Deutschland gebracht werden. Was ein wirklich großes Problem ist: Früher konnte man den Unterschied am Preis erkennen. Heute geht das nicht mehr. Die Händler haben kapiert, dass sie auch den hohen Preis bekommen. Und das sieht auch noch legal aus.

Worauf sollte man beim Kauf eines Hundes achten?

Erst mal sollte man sich jeder klar werden, ob und welcher Hund zu einem passt. Man hat eine lebenslange Verantwortung für das Tier, weshalb ich mich auch für einen Hundeführerschein einsetze. Da geht es einerseits um wichtige Tierschutzaspekte, aber auch um die Grundbedürfnisse der Tiere. Denn der falsche Hund kann in den falschen Händen auch zu einer Bedrohung für die Gesellschaft werden. Wenn es dann wirklich zum Kauf kommt, geht man besser über einen Züchter – als über das Portal Ebay. Denn beim Züchter kann man die Welpen besuchen, kennenlernen – und gucken, dass es dem Tier dort gut geht. Von Ebay-Kleinanzeigen würde ich wirklich abraten. Zwar gibt es auch Tierschutzvereine, die das Portal für die Vermittlung nutzen, generell muss man aber sagen: Wer dort kauft, unterstützt potenziell illegalen Welpenhandel.

Während der Corona-Pandemie hat der Markt mit Haustieren geboomt. Nun lassen viele Menschen ihre Haustiere im Stich. Einen dramatischen Fall gab es zuletzt in Greifswald. Dort hat ein Mann seinen Hund lebendig in einer Mülltonne entsorgt. Was sagen Sie dazu?

Kein typischer Corona-Fall. Wer aktiv ein Lebewesen in eine Mülltonne wirft, der ist geisteskrank. Ich habe es in meinen Sendungen mit vielen, harten Hundeschicksalen zu tun. Teilweise ist es unvorstellbar, was die ‚Unvermittelbaren‘ alles erlebt haben. Auch auf solche Schicksale werden wir am Freitagabend in Rostock eingehen.

Was wird bei der Show noch geboten?

Das Programm ist ein Best-of. Wir haben die Leute vor der Tour darüber abstimmen lassen, herausgekommen ist eine Show mit Highlight-Nummern. Natürlich wird es auch Blödsinn geben. Mir ist der Mix aus Unterhaltung und kritischen Themen wichtig. Ein weiteres wichtiges Thema ist zum Beispiel, das Zusammenleben mit einem alten Hund.

Wie alt können Hunde denn werden?

Meine erste Hündin, die Mina, ist 16,5 Jahre alt geworden. Das ist ein sehr gutes Alter. In der Regel liegt das Maximum bei etwa 15 bis 16 Jahren. Es gibt aber auch Hunde, die deutlich älter werden. Den Rekord hält aktuell Bobi. Er ist 30 Jahre alt (etwa 210 Menschenjahre, Anm. d. Redaktion). Ich erlebe, dass viele Hundehalter Angst davor haben, dass ihr Hund alt wird. Was man wissen muss: Auch Hunde machen körperliche Veränderung durch, haben irgendwann die Zipperlein. Dann brauchen sie keine langen Spaziergänge mehr, aber mehr kurze – oder eben andere Beschäftigungen – wie Schnüffelspiele – zur gestiegen Auslastung. Falsch ist es auf jeden Fall, den alternden Hund einfach in der Ecke liegen zu lassen. Die letzte Zeit mit ihm kann auch die schönste Zeit sein.

Macht es wirklich glücklich, wenn man einen Hund streichelt?

Es gibt Studien, die genau dies bestätigen. Dafür hat man Bewohner in Altersheimen untersucht. Bei Stress geht unter anderem der Puls runter, es werden Glückshormone ausgeschüttet, es kann auch passieren, dass bei der Interaktion zwischen Mensch und Hund das Bindungshormon Oxytocin freigesetzt wird.

Klingt so, als wäre so ein Hund auch auf Arbeit wünschenswert.

Mittlerweile hat sich das quasi etabliert. Man braucht im Büro aber klare Regeln. Man muss respektieren, dass es Menschen gibt, die allergisch reagieren oder auch Angst haben. In den Gemeinschafträumen sind Hunde deshalb tabu. Bei uns sieht es so aus: Wir haben etwa 80 Mitarbeiter im Büro und 30 Hunde. Die Tiere sind dabei sehr kommunikationsfördernd, so bringt man dem Hund mal ein Leckerchen rüber, streichelt ihn – und kommt gleich ins Gespräch. Wichtig ist jedoch, dass es ein sozial verträglicher Hund ist, dann erhöht er das Betriebsklima.

Haben Sie noch einen Überblick über ihre ganzen Hundeschulen?

Es sind etwa 130 Schulen, mit mehr als 300 Trainern. Aber es gibt viel mehr, die meine Methoden mittlerweile anwenden, was ich aus Zuschriften erfahre. Unsere Trainer aus MV werden auch in der Stadthalle sein – und vor und nach dem Event alle Fragen beantworten.

Waren Sie eigentlich schon mal in Rostock?

Ja, in Rostock schon öfter. Wenn ich hier bin, zieht es mich immer ans Meer. Ich bin dann in Warnemünde. Und ich freue mich darauf, wirklich gute Freunde wiederzusehen. So ist zum Beispiel ‚Mama Kroos‘ bei jeder Show dabei.

Sie meinen die Mutter vom Fußballer Toni Kroos?

Ja. Er zählt mittlerweile zu meinen engsten Freunden. Ich kenne ihn schon, seitdem er 19 ist. Damals war er bei Bayer Leverkusen – und noch kein Star. Wir haben uns damals über die Hunde kennengelernt. Wir ticken sehr ähnlich, obwohl wir etwa 20 Jahre auseinander sind. Wir besprechen dabei oft ganz normale Alltagsthemen. Auch vor dem WM-Finale 2014 hat er mich angerufen und wollte über unsere nächste Gala sprechen. Zu dem Zeitpunkt war Per Mertesacker schon auf dem Rasen und hat sich warmgemacht.

Sehen Sie sich auch seine Spiele an?

Wenn ich Zeit habe. Das letzte Mal war ich in Paris im Finale zwischen Real Madrid gegen den FC Liverpool. Für ihn ein total wichtiger Tag, weil seine ganzen Kinder dabei waren. Das war total schön. Ich saß neben seinem Vater Roland Kroos. Als Toni dann dieses Interview gegeben hat, bei dem er kurz die Fassung verloren hat, haben wir das nur gesehen und gar nicht verstanden, was er dem Reporter gesagt hat. Dann bimmelten unentwegt unsere Handys. Über Whatsapp-Nachrichten wurden wir dann aufgeklärt.

Infos über Hundetrainer Martin Rütter Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren. Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung gilt er als der erfolgreichste Hundeexperte im deutschsprachigen Raum. 1995 eröffnete er seine erste Hundeschule. Auf Basis intensiver Studien und umfangreicher Erfahrungen im Training hat Rütter eine eigene Philosophie zur Hundeerziehung entwickelt: das „Dog Orientated Guiding System“, kurz: DOGS. Diese einfühlsame und vor allem gewaltfreie Erziehungsmethode orientiert an der Persönlichkeit des Hundes und ist nach den Bedürfnissen des Tieres ausgerichtet. Etwa zwei Millionen Menschen sehen seine Liveshows. Mit dem aktuellen Programm „Der will nur spielen!“ ist er seit 2022 auf Tour. Diesen Freitag ist er damit in der Rostocker Stadthalle zu Gast. Los geht es ab 20 Uhr. Ein Ticket kostet etwa 50 Euro. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Die enge Verbindung zu Fußballer Toni Kroos zeigt sich auch in der Toni-Kroos-Stiftung. Bereits seit 2015 ist Martin Rütter für diese als Botschafter unterwegs. Mit der Stiftung kümmern sich Kroos und auch Rütter um das Wohl von todkranken Kindern und deren Familien.





Sonst sind Sie ja Köln-Fan. Der ‚Effzeh‘ wird momentan noch von einem bekannten Rostocker trainiert. Haben Sie Steffen Baumgart schon kennengelernt?

Nicht direkt. Man sieht ihn aber an der Seitenlinie – und hört ihn im ganzen Stadion. Steffen ist wirklich toll und dennoch ein echter Realist und ein ehrlicher Arbeiter. Bei ihm darf es sich keiner gemütlich machen. Trotz der aktuellen Situation denke ich, dass er fest im Sattel sitzt. Er passt perfekt zum Verein. Er ist wie ein Kölscher Jung – nur eben von der Küste.