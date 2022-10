﻿Sie spielte schon mit Prince: So war das Konzert im Ursprung in Rostock von Ida Nielsen

Die dänische Bassistin Ida Kristine Nielsen hat am Dienstagabend mit ihrer Band Funkbot in Rostock gespielt. Einflüsse von Prince, mit dem sie bereits auf der Bühne stand, sind unverkennbar zu erkennen, meint OZ-Chefreporter Michael Meyer. Eine Rezension.

Rostock. Fucking Funky Tuesday. Vielmehr gibt es zu diesem Konzertabend im Rostocker Ursprung eigentlich nicht zu sagen. Ein richtig geiler Dienstagfunkabend. Aber das reicht natürlich nicht für ’ne Musikkritik. Also gehen wir mal ins Detail.

Ida Kristine Nielsen (47) beim Jazzdiskurs im Rostocker Ursprung. Sagt dem Laien nichts. Ist aber musikalische Champions League. Die dänische Bassistin – in der Mukkersprache Bassista – spielte am Dienstag im Zuge ihrer Europatournee in Rostock vor 120 Gästen mit ihrer Band Funkbot. Zuvor Manchester und London, anschließend folgen Konzerte in ganz Deutschland, Tschechien, Österreich, den Niederlanden und Frankreich bis Frühjahr 2023 – in großen Sälen.

Wie Jazzdiskurs-Macher René Geschke eine solche Musikgröße an die Warnow geholt hat, bleibt sein Geheimnis, aber ohne Beziehungen geht sowas natürlich nicht. Und, auch mal ganz interessant, Geschke erwähnte zum Konzertauftakt, dass ihm seine Sponsoren trotz fast dreijähriger Corona-Pause treu geblieben sind: „Die haben einfach ihre Mitgliedsbeiträge weiter gezahlt, ohne dass ich Konzerte machen konnte. Fand ich auch mal ganz lieb.“ Tja, so kann Kulturförderung auch gehen, liebes Kultus. Ohne PR!

Unverkennbar von Prince inspiriert – Bassistin spielt in Rostock

Und nun – Funky Tuesday. Dienstagabend im Ursprung. Die wärmen nicht groß auf. Die knallen sofort, direkt, gleich frontal in die Magengrube. Gute alte Marcus-Miller-Bassschule plus Funkgitarre, Drums und Gesang – Whomm! In einem intim kleinen Mukkerkeller wie dem Ursprung haut das richtig auf die Ohren, geht auf die Hüften und ins Gefühlszentrum unterhalb des Zwerchfells.

Ida Kristine Nielsen hat als Jugendliche – also spät – mit dem Bassspiel begonnen. Studium am Königlich-Dänischen Musikkonservatorium und dann ging’s ab. Sie spielte in der belgischen Weltmusik-Band Zap Mama und der dänischen Pop-Rock-Band Michael Learns to Rock. Und 2010 gab’s den Karrierebooster. Sie wurde Bassistin in der Formation New Power Generation an der Seite von – Achtung, anschnallen – Prince. NPG – das steht seit 1990 für die ganz Großen des Fachs wie Maceo Parker, Candy Dulfer, Andy Allo, Levi Seacer Jr. oder Rosie Gaynes.

Ida Nielsen am Bass und Mika Vandborg an der Gitarre im Rostocker „Ursprung". © Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

Der King of Funk, der Genregrenzen wie Geschlechterrollen auflöste, war einer der ersten Musiker, der Frauen im Rock-Pop-Funk-Jazz hat strahlen lassen: Sheila E., Lisa Coleman, Sinéad O’Connor, Janelle Monaé, Lianne La Havas, Sheena Easton, Susannah & Wendy – alles Prince-Weggefährtinnen. Wie auch Donna Grantis, Hannah Ford-Welson und Ida Nielsen, mit denen Prince 2012 die Funk-Formation 3rdEyeGirl gegründet hat.

Bis zu seinem Tod 2016 hat Nielsen mit Prince produziert. Dafür braucht’s neben musikalischem Talent und Können auch Power, Wumms, Emanzipation, Sexappeal und vor allem Coolness. Hat sie alles drauf. Seit dem Tod von Prince geht sie eigene Wege – inspiriert und promotet vom Chief in Funk. Nielsen klampfte zum Beispiel mal live an der Seite der Bassikonen Marcus Miller und Stanley Clarke. Muss man sich auch erst mal trauen. Drei Bassisten, ein Drummer. Mehr braucht’s nicht zum Jazzer-Glück plus Bassisten-Bonmot: „Geile Band, aber den Drummer schmeißen wir raus!“

Ida Nielsen in Rostock: Von funkycool bis popsmart

Der Style dieser Schule funzt auch bei Funkbot. Marcus Miller hat bei Miles Davis den bassgeführten Funkstyle mal erfunden. Bomm! Bomm! Bomm! Daumen plus vier Finger, Bass als Leadgitarre. Prince hat seine unverkennbaren Gitarrenriffs draufgesetzt und Nielsen führt das fort. Mit experimentellem Drumeinsatz, klassischem Rap („Ey, ich bin hier der Boss, Mann!“), Reggae-Einfluss, Weltmusik und ’ner dicken Prise trockenem dänischen Humor. In Rostock sind das zwei volle Stunden Funk vom Feinsten mit dem Rapper Kuku Agami, Mika Vandborg an der Gitarre und David Haynes, bekannt als Drummer von Till Brönner. Den nimmt sie als Rooky im Band-Team gleich mal als Running-Gag dauerhaft hoch: „Und, brauchst noch lange bei deinem Solo?“

Ida Nielsen and Band im Ursprung changiert zwischen Funky, Funky mit American-Cop-Sonnenbrille und Krokostiefel (oder Schlange oder Wasserbüffel, aber auf jeden Fall cool und großes Tier und bestimmt auch Political-Correct-Imitat) und Jazz mit einer Stimme, die funkycool bis popsmart daherkommt und Witz und Jungle-Wanga trägt. Ein Abend: Wow! Und das Schöne daran, wenn man Prince huldigt, ist ja, dass man kein Potpourri spielen muss. Ein, zwei Riffs aus „Little Red Corvette“, „Kiss“, „Sign’ O The Times“ oder „Sexy Motherfucker“ genügen und das Publikum rastet aus.