﻿Firmen in MV beklagen hohe Energiepreise: „Die Heiz- und Stromkosten machen uns zu schaffen“

Rostock. „Die Heiz- und Stromkosten machen uns schon sehr zu schaffen“, beklagt Alexander Meinardus, Geschäftsführer der MV-Enclosures GmbH in Tessin bei Rostock. Die Metallbau-Firma mit zehn Mitarbeitern stellt Schaltschränke und andere Gehäuse her – nach Kundenwünschen, nahezu vollautomatisch. „Unsere Halle ist ein altes, nicht perfekt isoliertes Industriegebäude“, erklärt Meinardus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hoffe man auch auf die Politik. Leider fielen kleine Unternehmen wie MV-Enclosures immer wieder durchs Raster, beklagt der Geschäftsführer. Auf jeden Fall werde jetzt eine Solaranlage geplant, so Meinardus.

Energiekosten – wichtiges Thema beim IHK-Jahresempfang

Hohe Kosten für Energie – das war das beherrschende Thema des Jahresempfangs der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock am Mittwochnachmittag, 28. Juni, in der Rostocker Stadthalle. Vom Werftenchef bis zum Hotelier, vom Spediteur bis zum Steuerberater – viele Unternehmer und Wirtschaftsexperten aus Mecklenburg-Vorpommern befürchten die Abwanderung von Betrieben ins Ausland.

Die Energiepreise – das ergab die jüngste Konjunkturumfrage der Rostocker IHK – stellen für mehr als jedes zweite befragte Unternehmen in MV ein Risiko dar (57 Prozent), noch vor Arbeitskosten (49 Prozent) und Fachkräftemangel (47 Prozent). Zum Vergleich: In Frankreich gibt es Industriestrom bereits ab 4,2 Cent pro Kilowattstunde, in den USA zum Teil für 2,5 Cent.

Hohes Netzentgelt in MV ist Standortnachteil

Die Unterschiede beim Netzentgelt seien „ein erheblicher Standortnachteil für den ganzen Norden. Es ist nicht akzeptabel, dass der Norden die Energiewende ganz wesentlich voranbringt, wir aber im Bundesvergleich die höchsten Netzentgelte zahlen müssen“, beklagt auch der Gastgeber, Rostocks IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. „Das fühlt sich an, als würden wir bestraft und das jedenfalls trägt in der Bevölkerung wie auch in der Wirtschaft nicht unbedingt zu mehr Akzeptanz für die Energiewende bei. Das ist mehr als schade, denn so werden Chancen verspielt“, kritisiert der IHK-Chef und Autohändler. Die Kammer unterstütze daher die Bestrebungen der norddeutschen Länder, mehr Gerechtigkeit bei den Netzentgelten zu erreichen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf dem IHK-Empfang in Rostock mit IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. © Quelle: Constantin Krüger

Schwesig: „So darf es nicht weitergehen!“

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) macht sich für faire Strompreise stark: Im Norden werde der meiste grüne Strom produziert, „und deshalb haben wir die höchsten Strompreise“. Das habe „mit Marktwirtschaft nichts zu tun“, kritisiert die Regierungschefin. MV werde sich für Angleichungen einsetzen. „So darf es nicht weitergehen!“

Für die maritime Wirtschaft im Einsatz: Katrin Caldwell (Maritimes Cluster Norddeutschland), Dieter Janecek (Grüne, Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft) und Jens Opitz (SPD). © Quelle: Constantin Krüger

Zudem müsse genau geprüft werden, ob wirklich Bedarf an einem LNG-Terminal in Mukran auf der Insel Rügen bestehe, mahnt Schwesig an. Der Fokus des Landes bei der Energieerzeugung liege „auf Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme“.

Langfristig sollen Industrie und Privatverbraucher von günstigem Strom aus erneuerbaren Energien profitieren. Bundesweit. Einer der Gewinner dieser Entwicklungen könnte die Solarlite CSP Technology GmbH mit Sitz in Bentwisch bei Rostock sein. Geschäftsführer Joachim Krüger sieht in der Energiewende vor allem Chancen. Denn: Solarlite entwickelt, produziert und baut solarthermische Lösungen für Prozess- und Heizwärme. Parabolspiegel und Speicher. „Die Solarkraftwerke können bis zu 400 Grad Celsius erreichen und zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden“, erklärt Krüger. „Geeignet sowohl für Industrie als auch für Gemeinden.“

