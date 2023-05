IHK-Exportpreis: Vier Unternehmen aus MV in Rostock ausgezeichnet

Rostock. Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben am 3. Mai vier Unternehmen aus MV mit dem Exportpreis 2023 gewürdigt. Erstmals wurden dieses Jahr Auszeichnungen in den Kategorien „Export-Profi“ und „Export-Newcomer“ verliehen.

Den ersten Platz im Bereich „Export-Newcomer“ gewann die Firma Speed Care Mineral GmbH aus Neubrandenburg. Diese hat ein Notfall-Blutstillungsprodukt auf den Markt gebracht, das für den weltweiten Einsatz entwickelt wurde. Das Produkt ist ohne Kühlung lagerbar und kann in allen Klimazonen eingesetzt werden.

„Die Jury hat die zielstrebige und systematische internationale Markterschließung im regulierungsintensiven Medizinproduktesektor beeindruckt“, erklärte Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK Rostock, am Mittwoch in Rostock bei der Preisverleihung.

Zweitplatzierter wurde die Rügener Insel-Brauerei. Braumeister Markus Berberich gründete die Firma vor neun Jahren mit zwei Geschäftspartnern und hat sie zu einer anerkannten und preisgekrönten Biermanufaktur entwickelt.

Export-Profi: Aus Neustadt-Glewe in die ganze Welt

Der Preis in der Kategorie „Export-Profi“ ging an die AcryliCon Polymers GmbH in Neustadt-Glewe. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Norwegen, es hat sich jedoch in Südwestmecklenburg angesiedelt.

Die Firma hat sich als ein gefragter Hersteller und Installateur von Bodenbeschichtungen etabliert und konnte mittlerweile in mehreren Ländern Niederlassungen eröffnen. Klaus-Jürgen Strupp erläuterte, dass die Entscheidung für den Preis, vor allem auf die hervorragende Leistung und Erschließung internationaler Märkte zurückzuführen ist.

Mecklenburger Backstuben im Ausland

Zweitplatzierte in der Kategorie „Export-Profi“ wurde die Mecklenburger Backstuben GmbH aus Waren (Müritz). Produkte des Unternehmens sind in vielen Supermärkten in Dänemark, Schweden oder Norwegen zu finden.

Das Preisgeld beträgt jeweils 2 500 Euro und Erst- und Zweitplatzierte bekommen die Erstellung eines Image-Films geschenkt. Die Preise wurden von den verschiedenen IHK-Präsidenten in einem Festakt von 80 Leuten im Rostocker Lokschuppen überreicht. Auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig war anwesend.

Die IHKs (Neubrandenburg, Schwerin und Rostock) in MV verleihen ihren Exportpreis seit 2005 im Rahmen des Außenwirtschaftstages. Dieser findet am 4. Mai 2023 in Rostock statt. Zuletzt wurde der Exportpreis der IHKs in MV 2017 in Greifswald verliehen.