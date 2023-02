﻿Plötzliche Abberufung nach zweieinhalb Jahren: IHK Rostock braucht wieder einen neuen Chef

Rostock. Nach gerade einmal zweieinhalb Jahren braucht die Rostocker IHK wieder einen neuen Chef. Thorsten Ries, bislang Hauptgeschäftsführer, wurde überraschend abberufen. Der 55-Jährige war der fünfte Manager auf dem Chefposten der größten Kammer von MV seit 2011.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine kurzfristig einberufene Vollversammlung stimmte Mittwochabend nach OZ-Informationen mit großer Mehrheit für die Ablösung des bisherigen Chefs. Nur eine kleine Minderheit enthielt sich oder stimmte dagegen. Das berichten übereinstimmend mehrere Teilnehmer, die alle nicht namentlich genannt werden wollen.

Die Gründe für die Abberufung bleiben unklar. Ries soll angeblich gegen Compliance-Regeln verstoßen haben, indem er Aufträge an Firmen ohne Ausschreibung vergeben haben soll. Außerdem habe er nicht immer das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip eingehalten.

In dem Gebäude an der Ernst-Barlach-Straße 1 hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock ihren Sitz. © Quelle: IHK zu Rostock

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Präsidium der Kammer teilt mit, dass „die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem IHK-Hauptgeschäftsführer und dem IHK-Ehrenamt nicht mehr im erforderlichen Maß gewährleistet“ sei. Gründe für den Vertrauensverlust nennt die IHK nicht. Die Geschäfte führt bis auf weiteres der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Peter Volkmann. Am Nachmittag wurden die Mitarbeiter über den Wechsel informiert.

Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben

Wie schwerwiegend die angeblichen Fehler des Geschäftsführers sind, darüber erzählen Mitglieder der Vollversammlung in vertraulichen Hintergrundgesprächen Unterschiedliches. „Das hält vor keinem Arbeitsgericht stand“, sagt ein Unternehmer, der mit abstimmte. Ein anderer meint dagegen, es stünden so schwerwiegende Vorwürfe im Raum, dass eine Weiterbeschäftigung nicht mehr möglich sei. Ries selbst, der von vielen für seine offene Art geschätzt wird, war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bei der Entscheidung soll er nicht dabei gewesen sein. In der Kammersitzung wurden seine Stellungnahmen auf die erhobenen Anschuldigungen präsentiert, heißt es. Das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr gegeben, eine Fortführung der Geschäftsführertätigkeit daher nicht mehr möglich. Darüber soll sich die klare Mehrheit der etwa 30 Anwesenden Kammervertreter einig gewesen sein. Vor allem das Verhältnis zwischen Ries und dem IHK-Präsidenten Klaus-Jürgen Strupp gilt als schwierig.

Wichtiger Grund für Freistellung nötig

Gunnar Roloff, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Rostocker Kanzlei Ecovis Keller, kennt den aktuellen Fall bei der IHK nicht, sagt aber allgemein etwas zur Freistellung von Führungskräften: „Wenn jemand von heute auf morgen gehen muss, muss es einen wichtigen Grund geben.“ Typisch seien Verstöße, die strafrechtlich relevant sind, wie Untreue, Diebstahl oder Beleidigungen. Roloff: „Das Vertrauen muss nachhaltig zerstört sein.“ Schlechte Arbeitsergebnisse reichen dagegen für eine sofortige Beendigung des Vertrags nicht aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ries ist nicht der erste IHK-Geschäftsführer, der gegen seinen Willen gehen muss. 2014 stürzte der ehemalige Chef der Berliner Verkehrsbetriebe, Andreas Sturmowski, nach nur 16 Monaten an der Spitze der Rostocker Kammer, nach Untreue-Vorwürfen. Er soll unter anderem eine dienstliche Tankkarte missbräuchlich verwendet haben. Nach ihm übernahm übergangsweise IHK-Bereichsgeschäftsführer Bodo Schlensog. Um solche Fälle künftig zu vermeiden, kündigte die Kammer damals die Schaffung der Stelle eines Compliance-Beauftragten an, der Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten nachgehen soll.

Lesen Sie auch

Bisheriger Rekord: IHK-Chef für drei Monate

Auf Sturmowski folgte Jens Rademacher. Der langjährige IHK-Bereichsleiter wiederum übergab die Leitung 2020 an Thorsten Ries, laut IHK auf eigenen Wunsch, und wechselte als Geschäftsstellenleiter nach Stralsund. Nur gut drei Monate im Amt hielt sich 2011 Lars Bosse, der noch in der Probezeit ausschied, angeblich wegen seines Führungsstils.