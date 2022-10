﻿IHK zu Rostock ehrt Absolventen: Sie sind die Besten ihres Jahrgangs

Diätköchin Anne Wiechmann gehört zu den Besten ihres Lehrgangs. Am Mittwoch wurde sie wie zahlreiche Prüflinge von der IHK zu Rostock für das tolle Ergebnis ausgezeichnet.

Rostock. Was macht eigentlich eine Diätköchin? Eine, die das weiß, ist Anne Wiechmann. Sie darf sich seit kurzem Geprüfte Diätköchin nennen. Berufsbegleitend zu ihrer Arbeit als Kantinenchefin eines Krankenhauses in Teterow hat sie kürzlich eine Weiterbildung der IHK absolviert – und zwar als Beste ihres Fachs. Dabei waren die Umstände, unter denen sie das Ergebnis erreichte, alles andere als einfach.

„Das waren schon besondere Umstände“, erinnert sich Wiechmann an ihre praktische Prüfung. Die war im Juli, sollte aber ursprünglich im August sein oder wurde eigens für sie vorverlegt. Der Grund: „Ich war schwanger“, so Wiechmann. Der ursprüngliche Prüfungstermin lag nur einige Tage vom errechneten Geburtstermin entfernt. Doch auch so war sie bei der Prüfung im achten Monat. Ein passendes Kochoutfit zu finden, sei nicht leicht gewesen, erinnert sie sich.

Menü für Ovo-Lacto-Vegetarier mit Osteoporose

Doch trotz der etwas besonderen Umstände überzeugte sie mit ihrem Drei-Gänge-Menü für einen fiktiven Patienten mit Osteoporose, der auch noch Ovo-Lacto-Vegetarier ist, also auf Fisch und Fleisch sowie Milchprodukte, Ei und Käse verzichtet. Da bleibt nicht viel. Und als Zutat, die sie unbedingt verwenden sollte, wurde ihr Tofu vorgeschrieben. „Ich hatte bis dahin noch nie im Leben Tofu gemacht“, sagt Wiechmann.

Ihre Premiere gelang. Am Ende bekam sie ein „Sehr gut“ für ihr Menü aus einem Fenchel-Tomaten-Salat mit Joghurt-Kräuter-Dressing, einem Tofu mit Sesam-Kräuterkruste zu gedünstetem Brokkoli und Kartoffelmöhrenpüree sowie einen gestürzten Grießbrei mit Mango-Himbeer-Ragout zum Nachtisch.

Diätköchin Anne Wiechmann zauberte ein Drei-Gänge-Menü für einen Ovo-Lacto-Vegetarier mit Osteoporose und kochte bei ihrer Prüfung auch noch zum ersten Mal mit Tofu. © Quelle: privat

Das zauberte Wiechmann in zwei Stunden auf den Tisch, wobei sie erst zu Prüfungsbeginn die Zutaten und Bedingungen erfuhr. Zuvor hatte die gelernte Köchin neben ihrem Job mehr als 400 Unterrichtsstunden absolviert und neben dem Praxistest auch theoretische Prüfungen abgelegt. Am Mittwoch wurde sie bei der IHK-Bestenehrung in der Rostocker Stadthalle ausgezeichnet.

Der jüngste Prüfling ist 17, der älteste 55 Jahre alt

Erstmals zeichnete die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock auch die besten Absolventen der höheren Berufsbildung des vergangenen Jahres aus. Von 1000 Absolventinnen und Absolventen schnitten 26 in ihrer jeweiligen Fortbildung vorbildlich ab. Zudem wurden die 93 besten Prüfungsabsolventen in ihren jeweiligen Berufen geehrt. Insgesamt nahmen 2408 Auszubildende an der Winter- beziehungsweise Sommerprüfung 2022 teil – davon 830 Frauen und 1578 Männer. Der jüngste Prüfling ist 17, der älteste laut IHK 55 Jahre alt.

„Das Vorhandensein von Fachkräften ist künftig der limitierende Faktor in der Gesellschaft, von ihnen, beziehungsweise davon, ob es sie gibt, hängen unser Wohlstand, der soziale Frieden und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ab“, betonte IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp anlässlich der Ehrung. Grundsätzlich verzeichnete die IHK zu Rostock in diesem Herbst einen positiven Trend: In Mecklenburg-Vorpommern gab es ein Plus von zwei Prozent bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, im Bezirk der IHK zu Rostock gab es gar sechs Prozent mehr Ausbildungsbetriebe als im Vorjahr.