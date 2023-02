IHK zu Rostock beruft Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries ab

Der Getränkemarkt wird immer bunter und vielfältiger. Da ist es gar nicht so leicht, sich mit neuen Ideen durchzusetzen. Mehrere Hersteller in MV nehmen in diesem Jahr einen neuen Anlauf: Die Lieferantenmesse der Kette Getränkeland präsentierte am Mittwoch mehrere Innovationen – auch ungewöhnliche.