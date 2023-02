﻿Nach drei Jahren endlich wieder IHS Fasching in Rostock: „Es war geil!“

Beim IHS Fasching in Rostock verteilten Steffi, Anne und Kirsten (v. l.) vom IHS Team Shots an die Gäste.

Rostock. Zwei Jahre mussten die Narren vom IHS Fasching aussetzen. Umso mehr feierten sie am 25. Februar im Nordlicht in Lichtenhagen das 45. Jubiläum. Die drei Räume im Nordlicht waren voller kreativer Kostümierter, der IHS Fasching war so gut wie ausverkauft. „Es war schön, endlich wieder zusammen zu feiern“, resümiert Faschingsopa Thorsten Bothe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorher habe er sich Gedanken gemacht, ob wirklich genug Leute kommen und die Veranstaltung unter dem Motto „Zurück ins Faschingsland“ wie geplant stattfinden kann. „Aber das war unbegründet, es war überall Trubel im Nordlicht.“ So sehr, dass sich die Schlange vorm Eingang staute und Partywütige eine Weile warten mussten. „Das ist ja die längste Schlange der Welt“, war da aus den Reihen zu hören. Das IHS-Team verteilte zur Besänftigung Schnäpse.

Alte und neue Hasen beim Kult-Karneval in Rostock

Die Stimmung war den Abend über ausgelassen. IHS Fasching hat in Rostock Kult-Status. „Wir waren zuvor schon mehre Male zusammen hier. Einige von uns verkleiden sich total gerne und wo kann man sich besser austoben als hier?“, meinen die Arbeitskolleginnen Katharina, Paula, Michi, Sylke, Jule, Steffi und Kathleen. Neben alten Hasen waren auch viele das erste Mal da. Zum Beispiel Aisha Siegert, Sophie Naujoks und Susanne Rath: „Hier gibt es verschiedene Floors mit unterschiedlicher Musik, das gefällt uns.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob Schlager vom „Festplattendreher Olaf Niemann“ oder Techno von DJ „David Prince“, jeder fand einen Song zum Mitgrölen und Feiern. Im Hauptsaal spielten die Live-Band „Oldie Company“, DJ „Culture“ und „die Macher“ führten ihr buntes Programm auf. Besonderes Highlight: Das Schmink-Team von Bodypainting-Weltmeisterin Claudia Krämer bot eine exklusive Schminkecke an.

Faschings-Sause im Joho Park in Bargeshagen

Zeitlich legte das deutsche DJ-Duo „Gestört aber geil“ im Joho Park in Bargeshagen auf. Auch hier kamen verkleidete Narren zusammen und sangen, tanzten und feierten bis in die Nacht. Mit knapp 1000 Besucherinnen und Besuchern war die Beacharena ausgebucht.

gestört aber geil im Joho Beachclub © Quelle: Sarah Klas

Vor dem Hauptact „Gestört aber geil“ legte DJ Carsten Schlager- und Disco-Sounds auf, um das Publikum in der Beacharena zu begrüßen. „Zig Zag“ machten mit Reggae und Electro Pop weiter. „Klinkenpraxis“ heizte den Jecken mit Popmusik noch mal richtig ein. Die Stimmung war von Anfang an ausgelassen, Eventmanager Karsten Jurk war schon um 19 Uhr zufrieden: „Ich bin froh, dass kaum jemand mehr sitzt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Wettbewerb wurde das kreativste Kostüm des Abends mit 50 Euro prämiert. Auch Anna, Lisa und Lena wollten gewinnen: „Wir haben drei Wochenenden gebraucht, um unser Gestell zu basteln.“ Als Super Mario, Luigi und Peach von Mario Kart haben sie sich Papp-Autos umgeschnallt und die Leben, die man im Spiel hat, mit Luftballons dargestellt. „Wir spielen gerne Mario Kart gegeneinander“, erklären die Rostockerinnen ihr Kostüm.

Ausgelassene Stimmung in der Toiletten-Schlange

Letztlich hat Tilo Laars den Kostümwettbewerb als Zahnfee gewonnen. Für ihn kam es eher zufällig: „Mein Bruder hat mich mitgeschleppt und jeder hat das Kostüm gefeiert.“ So habe der 31-Jährige aus Dummerstorf plötzlich auf der Bühne gestanden und mit tosendem Applaus eindeutig gewonnen.

Spätestens, als „Gestört aber geil“ die Bühne mit Konfetti-Kanone betraten, konnte auch der größte Tanzmuffel nicht still stehen. Neben ihren Klassikern wie „Wohin willst du“ oder „Unter meiner Haut“ mixte das DJ-Duo aktuelle Charts. Immer wieder schossen sie Konfetti in die Menge und machten Stimmung im Publikum.

Lesen Sie auch

Der Veranstalter hatte aus den Problemen beim letzten „Gestört aber geil“-Konzert in der Joho Beacharena gelernt. Im Januar reihten sich Konzertbesucher in endlose Schlangen vor der Bar. „Wir haben einen neuen Gastronomieleiter und besseres Personal an der Bar“, erklärt Karsten Jurk. Das Konzept ging auf, jeder bekam sein Getränk an den beiden Bars in der Arena in Minuten. Schlange stehen mussten bloß die Frauen vor der Toilette. Obwohl zusätzlich mobile Toilettenkabinen bereitgestellt wurden, reichte die Schlange zeitweise bis in den Eingangsbereich.