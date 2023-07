﻿Ikea-Mitarbeiterin streikt in Rostock: „Viele sind gezwungen, zwei Jobs zu machen“

Rostock. Auf ihre Köttbullar mussten Kunden in der Rostocker Ikea-Filiale diesmal verzichten. Wegen eines Streiks auf dem Gelände in der Messestraße blieb das Restaurant am Freitag geschlossen. Zwar öffneten Mitarbeiter des schwedischen Möbelhauses pünktlich um 10 Uhr die Türen, alle Servicestationen und Kassen besetzten sie jedoch nicht, denn die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen.

Etwa 40 der 280 Rostocker Ikea-Mitarbeiter versammelten sich nach Angaben der Streikführer zufolge vor dem Gebäude. Insgesamt schlossen sich am Vormittag rund 250 Mitarbeiter im Einzelhandel dem Protest an. Ihre Forderung: 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde sowie einen Mindestlohn von 13,50 Euro für die unteren Beschäftigtengruppen.

Mehr Lohn und eine Inflationsprämie fordern Mitarbeiter im Einzelhandel in MV. Zum zentralen Streik vor der Ikea-Filiale in Rostock hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Etwa 200 Beschäftigte versammelten sich vor Ort. © Quelle: Katrin Zimmer

Kritikpunkt Teilzeit: Viele wollen im Einzelhandel mehr arbeiten

„In den letzten Jahren ist es wirklich schlimm geworden. Es geht nicht mehr“, sagte Ikea-Mitarbeiterin Janett Karow. Durch die Inflation sei alles teurer geworden, die Löhne und Gehälter aber wären nicht angepasst worden. Das bringe viele Kollegen an ihre finanziellen Grenzen. „Einige sind gezwungen, zwei oder drei Jobs zu machen, damit das Geld reicht“, so die 43-Jährige, die seit der Eröffnung 2007 in dem Möbelhaus in Rostock arbeitet.

Das betreffe vor allem diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, obwohl sie gern mehr Stunden machen würden. „Teilzeitstellen sind attraktiv für den Arbeitgeber, weil sie zu Stoßzeiten mehr Leute einsetzen können“, so Karow, die sich im Betriebsrat der Ikea-Filiale in Schutow engagiert. Ein Rechenbeispiel liefert eine Kollegin, die an der Kasse arbeitet und anonym bleiben will: Bei 87 Stunden im Monat, also viereinhalb täglich, bleibe ihr unterm Strich ein Netto von etwa 1000 Euro.

Damit bekommt sie noch mehr als andere. Die unterste Entgeltstufe liegt laut Unternehmensangaben knapp über dem Mindestlohn von aktuell zwölf Euro brutto pro Stunde. Bei 87 Stunden im Monat – dieses Modell sei laut Aussagen der Streikenden bei Ikea üblich – macht das etwas mehr als 1044 Euro brutto.

„Wir versuchen, immer alle Wünsche zu erfüllen und zu reagieren“, sagte Jan Hackbarth, Ikea-Marketmanager in Rostock am Freitag. Es gebe Listen, in die sich Mitarbeiter eintragen können, die gern mehr Stunden arbeiten möchten – oder weniger. Viele würden aufgrund ihrer persönlichen Situation auch freiwillig in Teilzeit arbeiten.

Kaufland-Mitarbeiter: 25 Stunden pro Woche reichen nicht

Das Problem aber sind die Fälle, in denen es umgekehrt ist, sagte René Possehl, Mitarbeiter der Filiale von Kaufland in Bentwisch bei Rostock. „Die meisten haben kaum Chancen, mehr als 25 Stunden zu arbeiten. Das reicht einfach nicht“, so der gelernte Schlosser, der seit mehr als 30 Jahren im Einzelhandel arbeitet. Hinzu komme, dass die Arbeitsbedingungen sich massiv verschlechtert hätten.

Lob gebe es so gut wie nie – „und das Wort ,Wertschätzung’ kann ich nicht mehr hören“, sagte Possehl. „Die Leute wollen ordentlich bezahlt werden. Stattdessen haben wir das Gefühl, dass die da oben das einfach aussitzen wollen.“

Für bessere Arbeitsbedingungen bei seinem Arbeitgeber Kaufland in Bentwisch bei Rostock setzt sich René Possehl ein. © Quelle: Katrin Zimmer

Eine Empfindung, die Bert Stach nachvollziehen kann. „Die Tarifverhandlungen sind unangenehm ins Stocken geraten. Aber wir lassen uns nicht hinhalten“, so der Verhandlungsführer. Bereits Mitte Mai waren die Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften gestartet, zu einer Einigung kam es bisher nicht.

Auch Auszubildende sollen demnach eine Erhöhung ihrer Vergütung um 250 Euro erhalten. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit mehr als 55 000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt. Das häufigste Entgelt liegt laut Verdi bei 2747 Euro für Verkäufer. Die letzte Lohn- und Gehaltserhöhung im Mai 2022 betrug 1,7 Prozent.

