﻿Ausgelassenes Shopping trotz Streik bei Ikea Rostock am Samstag

Vorweihnachtlicher Trubel bei Ikea: Am 10. Dezember waren Parkplatz und Möbelhaus in Rostock voll – und das trotz angekündigten Streiks. Die Kunden haben davon jedoch kaum etwas gemerkt.

Rostock. Der Ikea-Parkplatz in Rostock ist am Sonnabendmittag gut gefüllt, Kunden schieben vollbeladende Einkaufswagen zu ihren Autos, versuchen, unzählige Pakete im Innenraum zu verstauen. Drinnen ein ähnliches Bild: Überall drängen Menschen eng an eng durch die Gänge, an den Kassen – alle sind geöffnet – lange Schlangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein ganz normaler Ikea-Samstag zur Weihnachtszeit“, sagt Kundin Jana Sittauer und lacht. Davon, dass den zweiten Tag in Folge zum Streik aufgerufen wurde, sei im Geschäft nichts zu merken. Ähnlich sieht das Thoralf Schulz. „Es war alles wie immer. Aber wenn nur 30 von über 200 Mitarbeitern streiken, dann hat das vielleicht auch nicht so viele Auswirkungen. Über sowas lacht die Geschäftsführung doch“, sagt der Rostocker. Grundsätzlich habe er Verständnis dafür, wenn Arbeitnehmer streiken, um für ihre Recht einzustehen.

Streik bei Ikea: Das fordern die Mitarbeiter

Die Gewerkschaft Verdi hatte die 260 Mitarbeiter des Möbelhauses am Freitag und Sonnabend jeweils zu einem ganztägigen Streik aufgerufen – 30 Mitarbeiter folgten dem Aufruf. „Am Freitag standen die Mitarbeiter vor der Tür. Sicherlich ist das erst der erste Streik, aber viele, die vorbeigekommen sind, haben signalisiert, das nächste Mal dabei zu sein“, erklärt Verdi-Sekretär Steffen Ockert. „Die Stimmung war erstaunlich gut, trotz der ungewissen Zukunft. Die Mitarbeiter sind bereit, etwas für ihre Rechte zu tun.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Kundin hat bei Ikea eingekauft. © Quelle: Ove Arscholl

Gefordert wird ein sogenannter Zukunftstarifvertrag, weil das Unternehmen die Digitalisierung zunehmend vorantreibe. „Es geht um den Schutz der Gesundheit, die Gestaltung der Auswirkungen digitaler Transformation, nachhaltige Beschäftigungsstrukturen und die Reduzierung von Überlastungen für die Kolleginnen und Kollegen bei Ikea.“ Es sei wichtig, Prozesse tariflich zu regeln, damit die Betriebsräte vor Ort auch aktiv sein können. „Es geht um Beschäftigungsschutz und Überlastungsschutz.“

Ikea-Restaurant war am Samstag geöffnet

Die Arbeitsniederlegung der Mitarbeiter habe am Freitag dazu geführt, dass das Restaurant geschlossen bleiben musste. „Auch in der Fläche hat Personal gefehlt. Das werden die Kunden gemerkt haben“, so Ockert. Am Sonnabend mussten die Besucher hingegen nicht mehr auf Köttbullar und Kaffee verzichten. Das Restaurant hatte geöffnet, die Plätze waren zur Mittagszeit nahezu alle besetzt.

Lesen Sie auch

Weitere Aktionen seien konkret noch nicht geplant. „Jetzt wird erstmal abgewartet, wie die Unternehmensleitung reagiert, ob die Haltung weiter fortgeführt wird“, so der Verdi-Sekretär. Ikea Deutschland bestätigt, dass nach Gesprächen mit Vertretern von Verdi im Sommer die Entscheidung getroffen wurde, keine Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag aufzunehmen. „Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, die besten Lösungen im direkten Austausch mit unseren Betriebsräten zu finden“, teilt eine Sprecherin am Freitag mit.