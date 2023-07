Ikendorf: Frau wählt schwerstverletzt den Notruf – Lebensgefährte von der Polizei festgenommen

Ikendorf. In Ikendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Broderstorf (Landkreis Rostock), ist eine 47-jährige Frau so schwer verletzt worden, dass diese zwischenzeitlich mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung im Krankenhaus lag. Den mutmaßlichen Täter, ihren eigenen Lebensgefährten, hat die Polizei vorläufig festgenommen.

Ikendorf: Opfer wählte selbst den Notruf

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Beamten am Samstagabend im gemeinsamen Einfamilienhaus, welches in einer beschaulichen Eigenheimsiedlung in Ikendorf steht. Das Opfer wählte selbst den Notruf. Neben der Polizei eilte auch der Rettungsdienst zur genannten Adresse.

Dort angekommen, trafen die Einsatzkräfte auf die schwer am Kopf und an den Armen verletzte 47-Jährige. Sie kam umgehend in ein Krankenhaus. Wie es von der Polizei hieß, seien die Verletzungen „potenziell lebensgefährlich“. Nach internen Informationen hatte die Frau bei dem Gewaltexzess eine Hirnblutung erlitten. Inzwischen sei das Opfer wach und ansprechbar, hieß es.

Polizei: „Müssen Licht ins Dunkel bringen“

Am Sonntag sollten erste Vernehmungen von Zeugen und Beteiligten durchgeführt werden. „Wir müssen erst einmal Licht ins Dunkel bringen, was dort konkret passiert ist“, erklärte Isabell Wenzel aus dem Polizeipräsidium. Am Sonntagmorgen nahmen Ermittler der Kriminaltechnik ihre Arbeit in dem betroffenen Einfamilienhaus auf, mit zahlreichen Koffern und Fotokameras betraten sie das versiegelte Gebäude.

Die Beamten fertigten, bekleidet in weißen Overalls, Fotos in den Wohnräumen des Hauses an. © Quelle: Stefan Tretropp

Die Polizei hatte zunächst Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, diese inzwischen aber zu einer gefährlichen Körperverletzung herabgestuft. Nicht zuletzt führten die Auswertung der Beweise und die Zeugenvernehmungen zu dieser Erkenntnis.

Nach letztem Sachstand am Sonntagnachmittag werde laut Polizei geprüft, den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß zu setzen.

