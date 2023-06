﻿Illegales Autorennen in Rostock: Polizei stoppt Audi-Fahrer

Rostock. Verfolgungsfahrt in den frühen Morgenstunden: Am Dienstag gegen 2 Uhr hat ein Audi-Fahrer versucht, vor der Rostocker Polizei zu fliehen. Die war auf den Raser am Schutower Kreuz aufmerksam geworden. Der Mann sei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 105 gefahren, so die Polizei.

Als die Beamten Blaulicht setzten, um das Fahrzeug zu stoppen, soll der Audi-Fahrerbeschleunigt haben und in Richtung Bad Doberan davon gerast sein. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Statt anzuhalten gab der Raser weiter Gas, überfuhr mindestens eine rote Ampel und schnitt mehrere Kurven.

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

In Bartenshagen-Parkentin sei es gelungen, den Mann zu stellen, so die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des polizeibekannten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Rostock konnte weder eine Alkoholisierung noch eine Beeinflussung durch andere berauschende Mittel oder Medikamente festgestellt werden.

Das Kriminalkommissariat Rostock ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen.

