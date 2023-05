﻿Im Auftrag Seiner Majestät: Marinearsenal Rostock repariert Schiffe für die Royal Navy

Sie schützen sonst Atom-U-Boote

Die HMS „Charger“ am 10. Mai beim Auskranen im Marinearsenal Warnowwerft in Rostock.

Erstmals wurden in der Hansestadt auch Schiffe für einen NATO-Partner repariert. Die Boote der britischen Seestreitkräfte befinden sich auf Mission in der Ostsee, beschützen sonst die Atom-U-Boote des Vereinigten Königreichs. Was die Bundeswehr dazu sagt und welchen „royalen“ Besuch in den vergangenen Tagen der Flughafen Rostock-Laage begrüßen durfte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket