﻿Im Herzen der Stadt, an der Warnow: Rostock plant Containerdorf für 300 Flüchtlinge

Der Osthafen an der Warnow in Rostock: Hier plant die Stadt nach OZ-Informationen eine Container-Siedlung für bis zu 300 Flüchtlinge.

Selbst in der größten Stadt des Landes reichen die Unterkünfte für Flüchtlinge nicht mehr aus. Nun will Rostock neue Quartiere schaffen – auf dem Wasser und direkt am Wasser. Was geplant ist, was der zuständige Senator sagt und warum auch Turnhallen wieder ein Thema sind.

