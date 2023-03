Im Zug von Rostock nach Bützow: Mann greift Jugendlichen mit spitzer Waffe an

Rostock/Bützow. In einem Zug von Rostock nach Bützow hat ein Mann am Samstag (4. März), versucht, einen Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand zu verletzen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, unterhielten sich eine Gruppe von jungen Leuten mit dem Mann, als dieser plötzlich aufsprang und einen der Jugendlichen angriff.

Der Jugendliche konnte ausweichen und wurde so nicht verletzt, die spitze Waffe des Mannes landete in der Kopflehne des Sitzes. Der Mann verließ nach dem Angriff den Zug an der Haltestelle Bützow. Er fuhr mit einem E-Roller davon. Die Jugendlichen wählten den Notruf und die Polizei nahm die Fahndung auf. Sie konnten den Tatverdächtigen noch in Bützow stellen.

Die Kontrolle ergab, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille hatte. Der E-Roller, auf dem er flüchtete, und die Waffe wurden sichergestellt. Er bastelte sie sich offenbar aus einem Spachtel, bei dem er den Griff entfernte. Dadurch blieb ein spitzes Metallstück übrig, mit dem er angriff.

Mit dieser Waffe versuchte der Tatverdächtige einen Jugendlichen zu verletzen. © Quelle: Polizei Rostock

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen.