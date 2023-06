﻿Imbiss am Steintor: „Er gehört zu Rostock – wie der Leuchtturm zu Warnemünde“

Rostock. Direkt am Steintor, leicht versteckt unter zwei Bäumen steht eine kleine, gelbe Bude. Hier, im Imbiss am Steintor, bietet der Inhaber seit über 20 Jahren asiatische Speisen und natürlich – alkoholische Getränke an. Insgesamt offeriert die Getränkekarte über 13 verschiedene Biersorten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Betreiber selbst wollte nicht in Erscheinung treten. Verwies aber darauf, was seinen Imbiss am Steintor auszeichnet: die treue Stammkundschaft. Fährt man öfter am Imbiss vorbei, fällt schnell auf: Spätestens zur Mittagszeit steht immer eine Gruppe von fast zehn Personen auf der Fläche vor dem Imbiss. Eine dieser Personen ist Kristina Katschkowski. Die 32-Jährige lebt seit mehr als zehn Jahren in der Hansestadt – und mindestens genau so lange ist sie Mitglied der verschworenen Gruppe vom Steintor-Imbiss.

Imbiss am Steintor in Rostock hat treue Stammkunden

„Der Imbiss gehört zu Rostock wie der Leuchtturm zu Warnemünde“, stellt sie zu Beginn des Gespräches klar. In ihrem Leben nimmt der Imbiss einen großen Teil ein – fast jeden Tag steht die Rostockerin vor der kleinen gelben Bude. Meist mit einem Bier. Welche Sorte? „Rostocker Export. Definitiv!“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Rostock hilft man sich

Die 32-Jährige schätzt die Gemeinschaft der Imbissstammkunden sehr. „Für mich ist der Imbiss wie Familie“, so Katschkowski. Die Rostockerin habe hier eine Menge Freunde gewonnen, mit denen sie über vieles reden könne. „Wenn man ein Problem hat, dann wird man von den Leuten aufgefangen. Das gibt es sonst so nicht“, so Katschkowski.

Kristina Katschkowski vor dem Imbiss am Steintor. © Quelle: Constantin Krüger

Die Gemeinschaft schätzt auch Achim. Der 55-Jährige Berliner ist erst seit Kurzem in der Hansestadt und ein Arbeitskollege von Kristina. Durch sie ist auch er Teil der Imbissgemeinschaft geworden. „Gerade wenn man neu zugezogen ist, kann man hier schnell neue Leute finden“, sagt er. So oft wie einige andere sei er aber nicht auf dem Platz gegenüber vom Steintor anzutreffen. „Ich bin meist drei Mal die Woche hier, meist so ab 13 Uhr“, so Achim. Bis jetzt habe er nur positive Erfahrungen mit dem kleinen gelben Imbiss gesammelt.

Neben den Getränken schätzt auch er das Essensangebot. Ein richtiges Lieblingsgericht habe er nicht. „Wenn ich aber schonmal hier bin, dann esse ich aber garantiert kein deutsches Essen“, stellt er klar.

Günstigstes Bier kostet nur einen Euro

Das Speiseangebot des Steintor-Imbisses reicht von gebratenen Nudeln über Currywurst bis hin zu Cheeseburgern. Insgesamt stehen acht asiatische und acht europäische Speisen auf der Karte. Das teuerste Gericht ist die knusprige Ente mit 7,50 Euro. Die Preise für Radler, Export oder Pils starten ab einem Euro, das günstigste Bier ist Sternburg Export für einen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein bisschen wie ein Seelenklempner

Sternburg Export – das ist das Lieblingsbier von Michael Schaeffler. Der 68-Jährige Sachse lebt seit 1995 in der Hansestadt und ist seitdem festes Mitglied der Imbissgemeinschaft. Auch für ihn sei die Gemeinschaft wie eine kleine Familie. „Man redet hier über alles und man hilft sich, egal ob moralisch oder finanziell“, so Schaeffler. „Ein bisschen so, als würde man zum Seelenklempner gehen.“ Er selbst helfe besonders gerne moralisch. Der 68-Jährige komme aus einer Ärztefamilie, sein Vater habe jahrelang als Psychiater gearbeitet. „Deshalb kann ich gut zuhören und Ratschläge geben“, so Schaeffler.

Michael Schaeffler und Achim haben sich am Imbiss kennengelernt. © Quelle: Constantin Krüger

Gerne unterhalte er sich auch mit Menschen außerhalb des Stammkundenkreises. Oft würden sich junge Touristen im Sommer beim Imbiss mit Bier eindecken. „Ich spreche russisch und spanisch, das ist dann mal eine gute Abwechslung“, so der Rentner.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal arbeite er aber auch noch auf Abruf im Miniland Göldenitz. Spätestens ab 13 Uhr findet man Schaeffler aber wieder vor dem Imbiss am Steintor. Geöffnet hat dieser werktags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis 16 Uhr.

OZ