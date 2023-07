﻿Imbiss-Betreiber in Markgrafenheide haben Ärger mit Behörden: „Strandkiste“ darf nicht mehr an den Strand

Markgrafenheide. Die „Strandkiste“ – sie hat Kultstatus am Strand von Markgrafenheide. Bei Urlaubern, aber auch bei Einheimischen. Jahrelang gab es an dem kleinen Imbisswagen im Hochsommer kühle Drinks, Eis, Cocktails, aber auch Bratwurst. Und für Kinder, die vom vielen Baden, Buddeln und Burgen-Bauen hungrig geworden sind, servierte das Team sogar Milchreis am Meer.

In diesem Jahr aber müssen Markgrafenheider Badegäste auf die „Strandkiste“ verzichten. Den Imbiss gibt es zwar noch, aber am Strand darf er (vorerst) nicht mehr stehen. Das kleine Büdchen gefährde im Fall einer Naturkatastrophe die Sicherheit der Dünen, meinen die Ämter. Nun müssen die Eigner ihren Imbiss nach zig Jahren wie einen kompletten Neubau genehmigen lassen. Mit den strengen Regeln am Strand sorgt vor allem das Staatliche (Landes-)Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) seit Jahren für Kopfschütteln – nicht nur in Markgrafenheide, sondern auch in Warnemünde und Kühlungsborn.

Strandresort-Chef: Imbiss ist keine „Gelddruckmaschine“

„Seit 2014 betreiben wir die ‚Strandkiste‘ – und bis 2022 gab es auch gar keine Probleme mit den Behörden“, sagt Irmin Stintzing, Geschäftsführer des Strandresorts Markgrafenheide. Mit mehr als 100 Ferienwohnungen und -apartments, Villen und Ferienhäusern gehört das „Strandresort“ zu den größten Tourismusbetrieben in der Hansestadt. Dafür, dass er den Imbiss am Strand aufstellen darf, zahlt er seit Jahren auch eine Gebühr. An die Tourismuszentrale der Stadt.

Eine „Gelddruckmaschine“ sei der Imbiss nie gewesen, ergänzt Anne Schlücker, die Prokuristin des „Strandresort“. „Er war und ist ein Zusatzangebot für unsere Gäste und alle anderen Strandbesucher.“ Denn im „Strandresort“ machen vor allem Familien mit Kindern Urlaub. Und die verbringen bei schönem Wetter gerne den ganzen Tag am Meer. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, ohne großen Aufwand schnell am Strand was zu essen und zu trinken. Nicht jeder geht zum Mittag in ein À-la-carte-Restaurant.“

Strandresort-Chef Irmin Stintzing an der Stelle, an der sonst der Kult-Imbiss am Strand steht. © Quelle: Andreas Meyer

Land fürchtet Schäden an den Dünen

Seit 2022 gibt es nun Streit um den Imbissanhänger: Anfang des vergangenen Jahres wurden Schlücker und Stintzing darüber informiert, dass die „Strandkiste“ nicht mehr einfach am Strand stehen dürfe. Sie bräuchten für den Wagen eine Baugenehmigung von der Stadt. Hintergrund: Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt setzt seit einigen Jahren konsequent die Regelungen des Landeswassergesetzes um.

Und die besagen, dass Bauten – und dazu zählen für die Behörden beispielsweise Imbisswagen, die Hütten von Strandkorbvermietern oder auch Bars – nur unter strengen Auflagen errichtet werden dürfen. Und auch nur für die Dauer der Saison. Denn in der Vergangenheit hatten solche „Buden“ am Strand bei Hochwasser oder Sturmfluten schwere Schäden an den Küstenschutzanlagen angerichtet, heißt es in einem Faltblatt der Landesbehörde. Fotos in dem Flyer zeigen, wie sich beispielsweise 2006 eine Strandkiosk-Bude in Warnemünde bei Hochwasser losgerissen und Teile der Dünen beschädigt hatte.

Strandoase in Markgrafenheide kommt dieses Jahr wohl nicht mehr

In Warnemünde gab es aus ähnlichen Gründen bereits Anfang 2021 Ärger um die „Strandoase“. Damals verhängte das Stalu beim Aufbau sogar einen Baustopp. In Kühlungsborn mussten die Strandkorbvermieter zu Jahresbeginn ihre (festen) Hütten an den Strandaufgängen abreißen, erlaubt sind nur noch „mobile Hütten“ direkt am Strand.

„Wir haben kein Interesse, die Dünen zu schädigen. Wir leben doch von einer intakten Natur, von einem intakten Strand“, sagt „Strandresort“-Chef Stintzing. Sogar eigene Wasser- und Abwasserleitung habe das Resort zum Imbisswagen verlegt. Die musste Stintzing aber auf Weisung des Stalu dieses Jahr zurückbauen. Was ihn ärgert, ist der Aufwand, der betrieben wird: „Wir haben allein 2000 Euro ausgeben müssen, um einen detaillierten Lageplan für den Bauantrag erstellen zu lassen. Und wir mussten ein Rückbaukonzept erstellen lassen: Wenn im Sommer eine Sturmflut droht, muss die ‚Strandkiste‘ binnen 12 Stunden abgebaut werden. Nun sollen wir noch Baulasten im Grundbuch eintragen lassen.“

Für 2023 hat er noch immer keine Genehmigung vorliegen. „Am Ende wollen wir Urlaubern und Einheimischen etwas bieten, aber wenn es uns so schwer und so teuer gemacht wird ...“ Dieses Jahr, so der Resort-Chef, werde die „Strandkiste“ eher nicht mehr am Strand stehen.

Kein Aufbau ohne Baugenehmigung

Die Behörden aber bleiben bei ihrer Sicht: „Für die Saison 2023 wurde dem Stalu durch das Bauamt der Hansestadt zugesichert, dass Anlagen am Strand nicht geduldet werden, sofern keine Baugenehmigungen vorliegen. Die Strandbewirtschafter von Markgrafenheide wurden durch die Tourismuszentrale darauf hingewiesen, dass ohne eine gültige Baugenehmigung nicht mit dem Aufbau begonnen werden darf“, schreibt das Schweriner Umweltministerium in einer Stellungnahme.

Auch die Stadt reagiert auf den Ärger um den Imbiss nur knapp: „Auch derzeit ist die Errichtung der baulichen Anlage nur mit Baugenehmigung möglich. Ein entsprechendes Verfahren läuft im Bauamt.“

