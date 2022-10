﻿Immer mehr Absagen oder halbleere Konzerthallen in MV: Ändert sich das 2023?

Musste ihr Konzert in der Rostocker Stadthalle Ende September 2022 absagen, weil nicht genug Karten verkauft wurden: die Girlband No Angels (hier 2008 in Hamburg).

Rostock. Nach der Corona-Pandemie sind viele Veranstalter in MV onehin angeschlagen: Nun müssen sie wieder kämpfen, denn vielerorts bleiben bei Konzerten und Veranstaltungen die Zuschauer aus. Der irische Sänger Chris de Burgh spielte in der halb leeren Rostocker Stadthalle, lediglich 600 Besucher waren gekommen.

Das Konzert der Girlband No Angels, das dort am 29. September geplant war, musste sogar ersatzlos gestrichen werden. "Hintergrund sind die nach wie vor bestehenden Auswirkungen der Pandemie und die damit verbundene zurückhaltende Ticketnachfrage, bei gleichzeitig massiv gestiegenen Produktionskosten", erfuhren die Fans auf der Homepage der Stadthalle. Chefin Petra Burmeister mochte sich zu diesem Thema erst gar nicht äußern.

Niemand wollte Bachelor Paul Janke sehen

Doch Fakt ist: Die No Angels sind nicht die ersten Promis, die ihren Auftritt in MV wegen geringer Ticketnachfrage abgesagt haben. Zuletzt machte TV-Bachelor Paul Janke Schlagzeilen, weil laut Veranstalter für ein im November geplantes Event in Ribnitz-Damgarten nicht ein einziges Ticket im Vorverkauf über die Theke gegangen war. Im Sommer hatten bereits die Konzerte von Sasha und Howard Carpendale im Rostocker Iga-Park wegen mäßiger Kartenverkaufszahlen abgesagt werden müssen.

TV-Bachelor Paul Janke (hier als DJ): Zuletzt machte der Rosenkavalier Schlagzeilen, weil für ein im November geplantes Event in Ribnitz-Damgarten nicht ein einziges Ticket im Vorverkauf über die Theke gegangen war © Quelle: hfr

Diesen Trend bestätigt auch Torsten Below, Betriebsleiter der Sport- und Kongresshalle Schwerin.„Immer häufiger werden große Touren abgesagt oder auf 2024 oder 2025 verschoben, weil kaum Karten verkauft wurden“, sagt er. Aktuell lägen die Kartenverkäufe rund 30 bis 40 Prozent unter den Erwartungen. „Ich glaube auch nicht, dass sich das 2023 ändert“, so Below. Insgesamt sechs Veranstaltungen, darunter Konzerte, aber auch Veranstaltungen wie die Hochzeitsmesse, die Tattooconvention Schwerin, die Familien-Pferdeshow „Yakari und Kleiner Donner“ seien in diesem Jahr in der Sport- und Kongresshalle gestrichen worden – zwei davon ersatzlos. Die vier anderen seien auf 2024 verschoben worden, weil sie sich für die Veranstalter sonst nicht rentiert hätten.

Produktionskosten für Konzerte „nahezu explodiert“

Ursachen seien die durch steigenden Energie- und Personalkosten in die Höhe getriebenen Produktionskosten. „Viele Veranstaltungen in diesem Jahr waren Nachholkonzerte der vergangenen zwei Jahre, das heißt, die Kartenpreise sind gleich geblieben, während die Produktionskosten um bis zu 40 Prozent gestiegen und damit nahezu explodiert sind“, so Below. Rückwirkend hätten die Veranstalter nicht mehr nachsteuern können. „Doch bei den kommenden Konzerten wird anders kalkuliert, so dass die Karten immer teuer werden, das beobachten wir auch bei uns“, so Below. Dies stehe im Gegensatz zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten. „Viele Besucher geben für Kultur nicht mehr so viel Geld aus.“ Hinzu komme ein deutliches Überangebot durch die vielen Nachholkonzerte.

„Wir merken aktuell, dass die Kartenverkäufe einbrechen“, bestätigt auch Frank Berger von der Rostocker Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events, die bundesweit rund 130 Konzerte pro Jahr veranstaltet. Jüngstes Beispiel sei der Auftritt der Band Von Wegen Lisbeth am 30. September in Rostock. Ursprünglich sollte die Berliner Indie-Pop-Band in der Moya-Kulturbühne auftreten, wo rund 1500 Leute Platz finden. Verkauft worden seien jedoch weniger als 700 Tickets. „Um Produktionskosten zu sparen, haben wir das Konzert in den kleineren Mau-Club verlegt“, so Berger.

Komplett abgesagt habe er in diesem Jahr noch kein Konzert. „Aber ohne Förderungen und Hilfen würde dieses Business zurzeit nicht funktionieren“, räumt er ein. Dazu trügen steigende Mieten in den Clubs bei, aber auch, dass Technik und Personal immer teurer werde, weil es in der Branche nur noch wenige Leute gebe. „Um Konzerte weiterhin zu ermöglichen und die Ticketpreise einigermaßen stabil zu halten, müssen Bands und Veranstalter künftig auf weniger große und aufwendige Produktionen setzen“, so Berger.

Moya-Betreiber: „Fast täglich kommen Absagen rein“

Besonders kleinere Veranstaltungen seien von den schleppenden Ticketverkäufen betroffen: „Während es bei den Großen läuft, schmieren die Kleinen ab“, sagt Niels Burmeister, Chef der Moya-Kulturbühne in Rostock. Davon kann der Veranstalter selbst ein Lied singen: Am 16. Oktober hätte die Band „Berge“ im Moya gespielt. „Das Konzert wurde bereits zweimal verlegt und wird nun endgültig abgesagt“, sagt Burmeister.

Auch Schauspieler Wolfgang Bahro, besser bekannt als Anwalt Jo Gerner aus der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wäre in diese Woche zu einer Lesung im Haus gewesen. Doch die komplette Tour musste abgesagt werden. Der Grund: „Die Leute kaufen einfach keine Karten“, sagt Burmeister. „Fast täglich kommen die Absagen rein, ich schaffe es kaum noch, meine Homepage upzudaten“, sagt er. Das sei nicht nur deprimierend, sondern auch wirtschaftlich eine Katastrophe. „Ich bekommen zwar eine Mietentschädigung, aber die Gastronomie bricht komplett weg. Für das laufende Jahr fehlen mir jetzt schon Einnahmen zwischen 100 000 und 150 000 Euro“, verrät Burmeister.

Der Schauspieler Wolfgang Bahro – bekannt als Jo Gerner aus der RTL-Telenovela „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sagt seine Lesung in Rostock wegen schlechter Verkaufszahlen ab. © Quelle: Britta Pedersen

Das liege auch daran, dass der Konzertbetrieb wegen der Corona-Pandemie erst im Mai wieder angelaufen sei. Für den schleppenden Ticketverkauf macht er die Angst der Menschen aufgrund der derzeitigen Energiekrise, aber auch die Corona-Pandemie verantwortlich: "Viele haben immer noch Angst, in volle Veranstaltungen zu gehen. Weil niemand weiß, was im Herbst auf uns zukommt, sind viele sehr verhalten beim Kartenkauf." In einem krassen Gegensatz dazu stünden die "Großen" der Branche, wie beispielsweise der Rostocker Künstler Marteria: Dessen Konzert 2023 im Ostseestadion war innerhalb weniger Stunden ausverkauft.