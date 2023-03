﻿„Ohne Helm und Knüppel seid ihr nichts“: Rostocker Polizei trainiert für Großeinsätze

Demen. Aufgeheizte Stimmung auf der Demo. „Kommt doch her, wenn ihr euch traut!“, brüllt ein Vermummter die Polizisten an, die den Zug begleiten. Aus einem tragbaren Lautsprecher hämmert Rechtsrock, in Sichtweite lauern die linken Gegendemonstranten. Mit der Polizei stehen beide Seiten auf Kriegsfuß. „Ohne Helm und Knüppel seid ihr nichts“, rufen die Linken, bevor sie eine Sitzblockade bilden, um die Rechten am Weiterkommen zu hindern.

Dreitägige Übung: Leere Pistolen, Flaschen aus Schaumstoff

Echt sind an dieser Szenerie auf einem ehemaligen Kasernengelände in Demen (Ludwigslust Parchim) nur die Polizisten. Die Flaschen, die Demonstranten auf sie werfen, bestehen aus Schaumstoff, in den Pistolen fehlen die Magazine. Drei Tage lang üben Polizisten des Präsidiums Rostock auf dem weitläufigen Areal sogenannte Großlagen: Fußballspiele mit ausufernder Fangewalt, Demonstrationen, die aus dem Ruder zu laufen drohen.

Es geht darum, Taktik und Strategie zu trainieren und Praxiserfahrung zu gewinnen. „Viele von den jungen Kollegen kommen frisch aus der Ausbildung und waren noch nie bei solchen Einsätzen“, sagt Uwe Oertel, Leiter der Polizeiinspektion Wismar. Bei der Übung trainieren die sogenannten Einsatzeinheiten, die aus „normalen“ Polizisten bestehen, deren Alltag sonst meist aus Streifendienst besteht. Wenn bei Großeinsätzen besonders viel Personal in Uniform nötig wird, kommen sie dazu. Die Demonstranten-Darsteller auf dem Kasernen-Gelände kennen sich besser mit unübersichtlichen Großeinsätzen aus – sie bestehen aus Mitgliedern der Bereitschaftspolizei, die regelmäßig mit solchen Situationen zu tun haben.

Rostocker Polizeipräsidentin: Realistisches Einsatzszenario

Der gespielte Demozug ist ins Stocken geraten. Die Beamten nehmen einen Flaschenwerfer fest. Die vermeintlichen Rechten murren, weil es nicht weitergeht, 100 Meter weiter verhakeln sich die angeblichen Linken immer mehr ineinander in ihrer Sitzblockade. Die Rostocker Polizeipräsidentin Anja Hamann wird später von einem „sehr realistischen Einsatzszenario“ sprechen.

Die Häufigkeit von Großlagen hat stark zugenommen. Im Bereich des Präsidiums Rostock gab es 2022 mit 74 solcher Einsätze einen neuen Rekord: etwa die montäglichen Corona-Demos, später Proteste gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Steigerung auf knapp das Fünffache: Damals mussten die Einsatzkräfte in ihrem Gebiet, zu dem auch der Großraum Schwerin gehört, lediglich 15 Versammlungen begleiten, meist Risiko-Fußballspiele.

Übungsleiter lobt Leistungssteigerung bei Teilnehmern

An diesem Mittwoch liefern die Beamten eine solide Leistung ab. Das meint Übungsleiter Björn Nebel. „Im Laufe des Tages ist bei jedem Teilnehmer eine Steigerung zu sehen“, sagt der Großlagen-Profi, der seit Jahren viele echte Einsätze auf Demonstrationen erlebt hat. Wichtig ist ihm, dass sich die Beamten immer ihrer Neutralität bewusst sind. Egal, ob sie die Ansichten der Demonstranten teilen, „müssen wir das Versammlungsrecht ermöglichen“, erklärt der in Wismar stationierte Polizist. Das sei wichtig in der Demokratie. Die Entscheidung, ob eine Demonstration zulässig ist, „die treffen andere“, erklärt Björn Nebel. In der Regel sind das Gerichte.

In der Übung haben die Linken vorerst leichte Oberhand. Mit ihrer Sitzblockade ist es ihnen gelungen, die Rechten zum Stillstand zu zwingen. Nun müssen die Beamten ran. „Sie haben genug Zeit gehabt, um aufzustehen. Wenn sie jetzt sitzen bleiben, müssen wir Gewalt anwenden“, redet ein Polizist auf eine Pseudo-Demonstrantin ein. Vergebens. Nacheinander werden die Blockierer im Schwitzkasten und mit auf dem Rücken gefesselten Händen abgeführt. Als die Polizeipräsidentin zu Besuch kommt, ist die Blockade aufgelöst.