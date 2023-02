﻿Immer mehr Geflüchtete in MV: Warum diese Krise eine Chance sein kann

Ja, MV steht vor einer Zerreißprobe – weil immer mehr Flüchtlinge in den Nordosten kommen, weil es an Unterbringungskapazitäten und vielem mehr mangelt. Aber: Jetzt ist die Zeit, um Weichen für die Zukunft zu stellen. Aus der kurzfristigen Krise kann eine langfristige Chance werden, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.

Rostock. Die Städte und Landkreise in MV schlagen schon seit Wochen den sprichwörtlichen Alarm: Sie schaffen es nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, wohin mit den vielen Flüchtlingen, die Woche für Woche auf die Kommunen verteilt werden. Nun kommen sogar noch mehr. MV muss das endlich als Chance begreifen und unbürokratisch handeln.

Menschen zu helfen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen – das ist unsere moralische Verpflichtung. Und es ist eine Chance. MV fehlen in nahezu allen Branchen Arbeitskräfte. Ohne Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, wird es nicht mehr gehen. Nicht im Alltag, in den Betrieben – und auch nicht perspektivisch in den Sozialsystemen. Der Städte- und Gemeindetag MV verweist zu Recht in einem Positionspapier genau darauf.

Doch wie kann aus der Krise eine Chance werden? Bund und Land, Städte und Gemeinden müssen endlich kompromisslos in die Zukunft investieren. Im Schnellverfahren neue Wohnungen her, neue Kita- und Schulplätze. Sie müssen die Voraussetzungen schaffen, dass Geflüchtete zügig in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Dafür braucht es Aus- und Weiterbildungsangebote, neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Wer nicht arbeiten will, muss gehen

Was aber auch klar sein muss: Wer nicht arbeiten will, der muss im Zweifel das Land auch wieder verlassen. Diese Konsequenz gehört auch dazu. Auch das ist nötig, damit aus der Krise eine Chance wird.