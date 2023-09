﻿Immer mehr Frauen bei Liebherr in Rostock: Nur die Leistung zählt

Rostock. Seit Jahrzehnten diskutieren Lehrer, Politiker, Gleichstellungsbeauftragte darüber, wie es gelingen kann, mehr junge Frauen für technische Beruf zu begeistern. Langsam scheint das Bemühen Früchte zu tragen – und eine 18-Jährige aus dem kleinen Dorf Warnow in MV ist der beste Beweis dafür: Greta Lotto Sohst wird die erste Auslandsmonteurin bei Liebherr in Rostock. Und die angehende Mechatronikerin ist längst keine Ausnahmeerscheinung mehr.

Knapp ein Viertel aller Azubis bei Liebherr sind mittlerweile junge Frauen. In vielen anderen Industrie-Betrieben im Land sieht es mittlerweile ähnlich aus. Das ist auch den Betrieben zu verdanken: Sie werben gezielt um junge Frauen. Nicht, weil sie irgendwelche „Frauenquoten“ erfüllen und damit glänzen wollen, sondern weil Fachkräfte und -nachwuchs fehlen. Auf das Geschlecht eines Azubis kommt es nicht an – sondern auf Talent, Einsatzbereitschaft, Können. Jede Arbeitskraft zählt.

Das war schon zu DDR-Zeiten so. Ein Grund, weshalb sich der „Arbeiter- und Bauernstaat“ so sehr um Kinderbetreuung, Horte, Kitas und Co. bemühte, war schließlich, dass die Frauen in der Produktion gebraucht wurden.

Gleiche Gehälter für alle Geschlechter

Eines der großen Themen in puncto Gleichstellung ist und bleibt das Einkommen. Bis heute verdienen Männer im Schnitt mehr Geld als Frauen. Auch deshalb ist es gut und richtig, dass Industrie-Betriebe wie Liebherr mit gutem Beispiel vorangehen. Denn dort verdienen alle Geschlechter gleich. Es geht allein um die Leistung.

