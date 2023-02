﻿Edeka-Chef klagt über mehr Ladendiebe in MV: „Die klauen Fleisch und draußen steht das 50.000-Euro-Auto“

Durch die gestiegenen Preise sind Fleisch, Butter und Obst für viele Menschen in MV zum Luxus geworden. Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten ist enorm gestiegen. Doch nicht alle klauen aus der Not heraus, berichtet Tobias Bensch, Edeka-Chef in Kühlungsborn.

