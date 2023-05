﻿Waschbären breiten sich rasant aus in MV: Jäger und Förster in Sorge

Schwerin/Rostock. Mit ihren feinen Stupsnasen, dem buschigen Schwanz und der schwarzen Fell-Maske im Gesicht gelten Waschbären als wahrer Blickfang in der Tierwelt. Doch ganz so harmlos, wie es den Anschein macht, sind die aus Nordamerika stammenden Raubtiere nicht. Naturschützer sind in Sorge. Denn die Tiere bereiten sich rasant in Deutschland aus. Vor allem der Nordosten des Landes ist betroffen. Das zeigt die Zahl der erlegten Tiere. Laut Umweltministerium in Schwerin hat sich diese in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 2017 und 2022 nahezu verdreifacht. Alleine im Jagdjahr 2021/22 wurden mehr als 18 000 Waschbären erlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem: „Die Tiere sind extrem anpassungsfähig und haben keine natürlichen Feinde hier bei uns“, bestätigt Markus Breitling, Sprecher des Landesjagdverbandes. Hinzu komme, dass die Kleinbären Allesfresser seien. Das mache sie vor allem für einheimische Arten, wie Vögel, Mäuse und Junghasen, gefährlich. „Mit dem Einzug des Waschbären hat sich der Druck auf die Beutetiere in unseren Wäldern merklich erhöht. Für einige Arten kann dies auf Dauer eine echte Gefährdung darstellen.“

Lesen Sie auch

Immer mehr Waschbären in der Rostocker Heide

Eine Beobachtung, die sich auch in der Rostocker Heide – dem größten zusammenhängenden Küstenwald Deutschlands – machen lässt, wie Christoph Willert vom Stadtforstamt in Rostock bestätigt. Seit Jahren beobachten er und seine Kollegen die Situation rund um die Hansestadt. Der erste Waschbär sei 2014/2015 erlegt worden. „Seitdem ist die Zahl aber schnell gestiegen“, verrät er. Dies deute auf eine deutliche Vermehrung hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Waschbär schleicht nachts durch einen Garten im Landkreis Rostock. © Quelle: OZ

Wie viele Waschbären in der Rostocker Heide und ganz MV leben, sei nur schwer abzuschätzen. „Es gibt kein explizites Monitoring im Land“, meint Breitling. In Anbetracht der Entwicklung der letzten Jahre plädiere er aber für eine solche Maßnahme. „Nur so können wir die Populationsentwicklung nachverfolgen und entsprechend reagieren“, betont er.

MV: Waschbären-Jagd als Schutz heimischer Arten

Dabei denkt er nicht nur an den Waschbären. Auch der Goldschakal breite sich in Europa immer weiter aus. In MV seien bereits Tiere auf dem Festland und auf der Insel Rügen gesichtet worden. „Wenn wir wollen, dass unsere einheimischen Tiere geschützt bleiben, müssen wir rechtzeitig handeln. Ansonsten kann dies auch eine Gefahr für das Artenreichtum in der Region darstellen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folgen könnten ein Populationsrückgang einiger Singvögel und Amphibien in den Naturschutzgebieten sein. „Selbstregulation funktioniert nur selten. Wichtig wäre es, solche invasiven Arten rechtzeitig mit ins Jagdrecht aufzunehmen. Nur so können wir ein Ungleichgewicht zwischen Beute- und Raubtieren verhindern.“