﻿Immer wieder Ärger um E-Roller in Rostock: Jetzt hängen sie sogar in Bäumen

Rostock. Sie liegen auf Geh- und Radwegen, blockieren Zufahrten – und hängen jetzt sogar in Bäumen: Der Ärger um E-Roller in Rostock geht in die nächste Runde. Für die einen sind ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, für die anderen ein Verkehrshindernis. Die CDU in der Bürgerschaft fordert angesichts anhaltender Problem „Abstellzonen“ für die Roller. „In diesen Zonen – und nur noch dort – dürfen E-Roller geparkt werden“, so Fraktionschefin Chris Günther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bringt auch das nichts – „dann ist ein Verbot wie in Paris das letzte Mittel“, sagt sie. „Ein Verbot steht nicht auf der Agenda in Rostock“, sagt hingegen Steffen Nozon, Fachbereichsleiter im Amt für Mobilität.

Falschparken von E-Roller kostet in Rostock 55 Euro

Maximal 2000 E-Roller dürfen auf Rostocks Straßen und Wegen unterwegs sein. Diese Obergrenze für die drei in der Hansestadt aktiven Verleih-Anbieter Moin, Tier und Voi hat das Rathaus schon vor geraumer Zeit eingeführt. Festgelegt haben die Behörden zudem, wie viele dieser E-Roller in der Innenstadt und Warnemünde zur Leihe angeboten werden dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Parkstraße in Warnemünde hängen die E-Roller nun sogar schon an den Bäumen. © Quelle: Andreas Meyer

Das Prinzip ist bei allen Anbietern nahezu gleich: Wer einen Roller leihen will, meldet sich beim Anbieter an und kann per Smartphone-App oder Kundenkarte die Roller aktivieren und nutzen. Problem: Die Gefährte werden oft achtlos wieder abgestellt. Auf Wegen, in Parks, in Kreuzungsbereichen. Dabei droht „Falschparkern“ eine Geldstrafe von 55 Euro, wenn sie erwischt werden.

„Aufgrund zahlreicher Beschwerden von Bürgern, aus der Bürgerschaft und dem Blinden- und Sehbehindertenverein hat die Stadtverwaltung zusammen mit den drei Anbietern eine Kampagne gestartet, um nochmals klar zu machen, was erlaubt ist und was nicht“, so Nozon auf OZ-Anfrage.

Lesen Sie auch

Vermieter verlangen Fotos

Offenbar mit mäßigem Erfolg: Seit Tagen zieht beispielsweise auf dem Parkplatz an der Warnemünder Jugendherberge ein Roller die Blicke auf sich, den Unbekannte in gut zwei Metern Höhe in einem Baum „geparkt“ haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Anbieter versuchen, das „Falschparker“-Problem in den Griff zu bekommen: „Wir gehen davon aus, dass es in der Regel Dritte sind, die E-Roller auf Wege oder in Bäume hängen“, sagt Adrian Merker, Geschäftsführer des Rostocker E-Roller-Anbieters Moin. Die Kunden müssen nämlich per Foto nachweisen, wo sie ihren Roller nach einer Miet-Fahrt abgestellt haben.

Sperrt Nutzer, wenn sie wiederholt falsch ihre E-Roller parken: Adrian Merker, Geschäftsführer von Moin. © Quelle: Stefan Sauer

„Wer dabei gegen die Regeln verstößt, kann gesperrt werden“, so Merker. Seine Firma arbeitet daran, dass künftig Sensoren erkennen, ob ein Roller umgekippt oder weggeworfen wurde. „Wir haben jeden Tag Mitarbeiter im Einsatz, die Roller zum Laden einsammeln. Sie sollen auch darauf achten, dass die Scooter nicht im Weg liegen.“

Ähnliche Maßnahmen hat Voi ergriffen. Sprecher Tim Schäfer sagt: „Bei schlechtem Parkverhalten oder ausgebliebenen Parkfotos, weisen wir Nutzer auf ihren Verstoß hin. Bei wiederholtem Fehlverhalten und schweren Verstößen behalten wir uns das Recht vor, denjenigen von unseren Diensten auszuschließen. Wenn möglich, werden Kosten für Verstöße an die Verursacher weitergereicht.“ Alle drei Anbieter bieten Beschwerde-Adresse und -Nummern für falsch abgestellte Gefährte an.

Feste Stellplätze als Problem-Lösung?

Der CDU reicht das alles nicht: Sie will stadtweit verpflichtende Park-Zonen für die E-Roller einführen. Dort sollen sie geparkt und gemietet werden können. Zum Beispiel an Straßenbahn- oder S-Bahn-Haltestellen. „Anders kriegen wir keine Ordnung rein“, meint Chris Günther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Anbietern kommt die Idee gut an: „Die Verantwortung für eine sichere Infrastruktur mit ausreichend Parkflächen liegt in städtischer Hand“, sagt Voi-Sprecher Schäfer. „Nur mit einer ausreichenden Anzahl an Abstellflächen für E-Scooter können Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern minimiert werden“, findet auch Florian Anders von Tier Mobility.

OZ