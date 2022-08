Die Recyclinganlage für PET-Flaschen von Veolia in Rostock: Die OstseeSparkasse hat das Areal gekauft, will ab 2026 hier 300 Eigentumswohnungen bauen.

Die Lage zählt zu den schönsten Rostocks – und davon sollen in Zukunft vor allem Familien profitieren: Die OstseeSparkasse kauft ein riesiges Industrieareal direkt an der Warnow und will dort 300 neue Wohnungen bauen. Was Interessenten wissen müssen und wann gebaut werden soll.