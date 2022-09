﻿Immobilien-Experte verrät: Dieses Viertel in Rostock ist ein „heißes Thema“

Auch der Wohnmarkt in Rostock hat mit der Energiekrise und der unsicheren Zukunft zu kämpfen – zudem steigen derzeit die Zinsen stetig an. Von diesen Hürden lassen sich potenzielle Käufer jedoch nicht abschrecken. Vor allem ein Gebiet ist gerade besonders im Kommen.

Immobilien-Experte verrät die angesagtesten Wohnviertel in Rostock.

Rostock. “Es zerplatzen schon mal Träume direkt vor meinen Augen“, sagt Erik Fedder, Vertriebsleiter der Ostseesparkasse (Ospa). Der Immobilienexperte kennt die Lage in Rostock. Trotz Krisen und hoher Zinslast sind potenzielle Käufer zwar verunsichert – doch nicht abgeneigt, sich ihren Immobilientraum zu erfüllen. Dabei übersteigt die Nachfrage oft das Angebot. Wie die Lage in Rostock ist, und welches Viertel sich gerade zum neuen Wohn-Hotspot weiterentwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Innenstadt in Rostock ist natürlich ein Magnet“, sagt Fedder. Die hohe Nachfrage spiegele sich dann auch im Preis wieder, und „der ist stark gestiegen in den letzten Jahren.“ Zu stark für den ein oder anderen Interessenten: „Die hohen Preise führen vermehrt dazu, dass nicht jeder der will, sich das im Zweifel auch leisten kann.“ Der muss dann nach Angaben des Experten nach Alternativen suchen.

Experte in Rostock: „Die Südstadt ist extrem im Kommen“

Das Nächstbeste sozusagen. Dabei weiß Erik Fedder genau, welcher Raum sich in Rostock gerade zum nächsten Wohnjuwel entwickelt: „Wir merken, dass die Südstadt extrem im Kommen ist.“ Dort gebe es viele Bauprojekte und auch die Ospa hat dort nach eigenen Angaben die ein oder andere Idee. „Wir sind dann im engen Kontakt zu unseren Bauträgern, mit denen wir dort Projekte umsetzen wollen.“ Die Südstadt sei ein „heißes Thema“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Anders als in der Innenstadt, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt oder der Stadtmitte gehört die Südstadt laut Fedder schon zu den beliebtesten Wohngegenden. Doch mit einem entscheidenden Vorteil: „Im Vergleich zu den anderen Vierteln hat es dort nicht diesen Preisanstieg gegeben.“ Daher seien im Rostocker Süden noch vergleichsweise attraktive Angebote möglich. Doch man solle sich laut Fedder beeilen.

Grundsätzlich habe sich das Interesse an Immobilien in Rostock und bei den Bewohnern nicht verringert, sagt Karsten Pannwitt, aus dem Vorstand der Ostseesparkasse. Trotz der Krisen und der Inflation gebe es ein gesteigertes Interesse an Bestandsobjekten. „Dabei gibt es den Vorteil, dass es im Gegensatz zu der Errichtung eines neuen Eigenheims weniger Unbekannte gibt“, sagt Pannwitt. Grundsätzlich könne sich die normale Familie immer noch ein neues Eigenheim leisten, jedoch würden die Herausforderungen wachsen.

Ospa-Chef: „Freie Grundstücke in Rostock kenne ich nicht“

„Wenn ein Grundstück in Rostock zu Höchstpreisen verkauft werden soll, derzeit können das gerne einmal um die 400 Euro pro Quadratmeter werden, dann weiß der Kunde trotz der hohen Summe noch nicht, wann er mit dem Bau beginnen kann. Er bekommt derzeit zudem keinen verbindlichen Baupreis und kann sich daher auch keine verbindliche Finanzierung sichern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daher liegen viele Grundstücke derzeit auch etwas länger. Doch nicht in Rostock: „Freie Grundstücke in der Stadt kenne ich derzeit nicht“, sagt Ospa-Chef Pannwitt. Zudem würden die Preise weiter ansteigen. Daher gebe es die Aufgabe, „für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen“. Dann könnten auch wieder mehr Kunden eine Zusage zu ihrem Wohntraum erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Ablehnungsquote laut dem Ospa-Chef um neun Prozent.