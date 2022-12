﻿Neuer Bauherr? Das passiert jetzt mit dem Ärztekammer-Schandfleck

Rostock. Das Mehrfamilienhaus in der Liskowstraße 36/37 im Rostocker Hansaviertel hat seine besten Jahre längst hinter sich. Das Gebäude, das der Ärztekammer gehört, mutierte über die Jahre immer mehr zum Schandfleck und wird aktuell sogar mit einem Bauzaun gesichert. Doch dieser Zustand soll sich laut dem Noch-Eigentümer der Immobilie nun endlich ändern. Ein Abriss mit anschließendem Neubau von einem neuen Bauherrn ist in Planung. Doch es gibt noch zwei Haken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genauer gesagt zwei Mietparteien, die noch in dem maroden Bauwerk leben. „Unsere erste Priorität ist es jetzt erst einmal, eine Lösung für die Mieter zu finden“, sagt Ärztekammer-Sprecherin Katarina Sass. Doch das sei kein einfaches Unterfangen. „Die Parteien haben natürlich auch ihre genauen Vorstellungen.“ Gleichzeitig gebe der Rostocker Wohnungsmarkt derzeit nicht viel her.

Sprecherin in Rostock: „Klar, dass da was passieren muss“

Trotzdem habe Sass Hoffnung. Sie und ihre Kollegen von der Ärztekammer streben an, bald Klarheit zu schaffen. „Wir wollen das so schnell wie möglich klären und im besten Falle im Frühjahr 2023 eine Aussage zum Zeitplan treffen. Denn uns als Ärztekammer ist vollkommen klar, dass da etwas passieren muss“, sagt Sass. Sie wüssten über das Interesse der Bewohner im Viertel, die schon „länger auf Ergebnisse warten“. Zudem gebe es laut Sass schon deutliche Fortschritte bei der Neubau-Planung, die auch Ärztekammer-Vizepräsident Dr. Wilfried Schimanke während einer Rede auf der Kammerversammlung vom 5. November verkündete, die in der aktuellen Ausgabe des Ärzteblattes nachzulesen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ärztekammer hat „grünes Licht“ vom Bauamt

Darin sagte Schimanke, dass das Bauamt bereits grünes Licht für die Neubau-Pläne gegeben habe und der Bau eines Mehrfamilienhauses genehmigungsfähig sei. Sprecherin Katarina Sass kann das bestätigen: „Er hat in der Tat verkündet, dass das Bauamt die Neubau-Pläne, die wir von einem Architektenbüro haben zeichnen lassen, auch so umsetzbar seien und auch dem Abriss des Gebäudes von der Seite aus nichts mehr im Wege stehe.“

Zwei Mietparteien leben nach wie vor in dem Gebäude. © Quelle: Marvin Wennhold

Das habe er nach eigenen Angaben auch schriftlich vorliegen. Nachdem es zwischenzeitlich Gerüchte gegeben hat, dass die Wohnungen in dem Gebäude in Büroräume umgewandelt werden könnten (wir berichteten) und unter anderem auch die Verantwortlichen des Villa sturmfrei e.V. zwischenzeitlich Interesse an den Räumlichkeiten zeigten, ist nun klar, dass erneut Mietwohnungen auf der Fläche entstehen sollen.

Neuer Bauherr für Gebäude in Rostock: Neubau ab 2023?

Bis zum aktuellen Zeitpunkt spreche jedenfalls nichts gegen die Pläne – an deren Umsetzung die Ärztekammer jedoch nicht beteiligt sein wird: „Neuer Bauherr wird die Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Sprecherin Sass. Die übernähmen das Gebäude von der Kammer und nutzten es später dann „als Renditeobjekt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nun bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Abriss- und Neubaupläne in die Tat umsetzen lassen. Für Rostock wäre es sicherlich wünschenswert, wenn die Fläche schnell wieder als Wohnraum genutzt werden könnte, denn ein Großteil der Wohnungen in dem maroden Gebäude stand eine lange Zeit leer. Für den Ortsbeiratsvorsitzenden Tom Rückborn ein Ärgernis. Erst im Sommer äußerte er sich gegenüber unserer Zeitung und nannte den Fall „unschön“, da es ein Viertel in Rostock sei, in dem, wie fast überall, dringend Wohnraum benötigt werde.