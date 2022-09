﻿Per Losglück zum Grundstück: Rostocker Familie baut sich ihr Traumhaus

Führungsduo für die Grünen in MV gewählt: Ole Krüger bestätigt – Katharina Horn neu dabei

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Samstag in Rostock auf ihrem Landesparteitag eine neue Doppelspitze gewählt. Der bisherige Co-Vorsitzende Ole Krüger wurde im Amt bestätigt. An seiner Seite steht künftig Katharina Horn aus Greifswald. Die wurde vor der Landtagswahl 2021 mit einem Skandal bekannt.