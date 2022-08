Am teuersten sind Häuser und Wohnungen in MV in Rostock. Fallen die Preise, nimmt das der Immobilienblase zwar wieder etwas Luft. Wohnraum bleibt aber weiter rar – kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn.

