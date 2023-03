﻿„Fokus Film“ mit Gabriela Maria Schmeide

Östliche Altstadt. Die Reihe „HMT: Fokus Film“ startet in diesem Jahr mit Gabriela Maria Schmeide. Sie ist eine der wichtigsten Charakterdarstellerinnen des deutschen Theaters und Films. Nach dem Studium an der Schauspielschule „Ernst Busch“ in Berlin begann Schmeide 1991 mit Engagements am Berliner Ensemble und in Bremen. Seit vielen Jahren ist sie mittlerweile am Thalia Theater in Hamburg engagiert. Ihr Filmdebüt gab Gabriela Maria Schmeide in „Die Polizistin“ und wurde dafür mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Den Deutschen Filmpreis erhielt sie 2020 für ihre Rolle in „Systemsprenger“. Kinogängern ist sie auch aus „Die Friseuse“ oder „Halbe Treppe“ bekannt. Im TV war Gabriela Maria Schmeide mit dem Mehrteiler „Tina Mobil“ zu sehen.

Filmregisseur Andreas Dresen wird sich mit Gabriela Maria Schmeide über ihren Werdegang und die Arbeit als Schauspielerin unterhalten. Das Gespräch findet am 12. April um 19.30 Uhr im Katharinensaal der HMT Rostock statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro (erm. 10 Euro) zzgl. Abendkassenzuschlag. Es gilt kostenfreier Eintritt für Studierende mit dem Kulturticket.