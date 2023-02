Während der Betriebsruhe der Straßenbahn sollen in der Ernst-Barlach-Straße in Rostock Bäume beschnitten werden. Grund dafür ist, dass die Äste der Bäume zu dicht an den Hausfassaden wachsen. Wann die Arbeiten stattfinden und was Anwohner beachten müssen.

Mitarbeiter eines Forstbetriebs bei Baumpflegearbeiten (Archivbild). In der Rostocker Ernst-Barlach-Straße müssen nachts Fällarbeiten stattfinden.

Nächtliche Arbeiten in Rostocker Ernst-Barlach-Straße: Dann wird gefällt

Rostock. In der Ernst-Barlach-Straße in Rostock müssen nächtliche Baumpflege- und Fällarbeiten durchgeführt werden. Das teilte die Stadt Rostock am Mittwoch, 1. Februar, mit. Vom 10. bis zum 12. Februar wird jeweils ab 1 Uhr nachts gearbeitet.

Die Bäume sind nur über den Bereich der Straßenbahnlinien erreichbar. Die Leitungen müssen also für die Dauer der Arbeiten abgeschaltet werden. Wegen des vielen Verkehrs kann das nur nachts erfolgen.

Die Fällungen seien laut der Stadt notwendig, um Schäden vorzubeugen. Die dort wachsenden Robinien stehen zu nah an der Fassade des Hauses. Dadurch entstanden schon erste Schäden an dem Gebäude. Außerdem wachsen die Äste mittlerweile in die Leitungen der Straßenbahn.