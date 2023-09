Es ist ein gemeines Vorurteil: Mecklenburg sei rückständig und seine Bürger seien Neuem gegenüber wenig aufgeschlossen. Das Dumme ist nur: Das Vorurteil trifft zumindest teilweise zu. Und dafür gibt es auch Gründe, über die Historiker am Wochenende bei einer Tagung in Rostock diskutieren wollen.

Rostock. Viele schreiben dieses Zitat Reichskanzler Otto von Bismarck zu: „In Mecklenburg passiert alles 50 Jahre später.“ Auch wenn er es wahrscheinlich nicht war: Die Aussage an sich ist gar nicht so falsch. Über eine der wichtigsten Ursachen für Mecklenburgs Rückständigkeit diskutieren Historiker am Wochenende in Rostock.