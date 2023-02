﻿Rostocker Tierschützer stellen Halterin von gequältem Hund Donny zur Rede: „Wenig einsichtig“

Neue Landärztin in Prohn: Gudrun Tietze öffnet Praxis am Montag und freut sich auf Patienten

Die 51-Jährige Gudrun Tietze aus Berlin hat gemeinsam mit ihrem Partner, der in Groß Kedingshagen wohnt, das Gemeindehaus in Prohn umgebaut. Am Freitag wird die neue Praxis, die offen ist für alle Patienten, mit einem Tag der offenen Tür eröffnet.