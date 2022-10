﻿Individuelle Stärke und Qualität: Elmenhorst-Lichtenhagen ist jetzt Tourismusort

Die Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen ist seit Mittwoch Tourismusort. Was können Urlauber in der außer einer guten Anbindung an bekannte Seebäder alles erleben können.

Elmenhorst/Lichtenhagen. Seit letzten Mittwoch ist es offiziell: Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen darf den Titel Tourismusort tragen. Doch wie kommt es dazu, und was erwartet Touristen wirklich in dem beschaulichen Ort kurz vor der Ostsee?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elmenhorst und Lichtenhagen – Prädikat: Tourismusort

„Jeder der neuen Tourismusorte zeichnet sich durch eine individuelle Stärke und Qualität aus“, sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Meyer zur Auswahl der sieben neuen Gemeinden mit dem Prädikat: Tourismusort. Was diese Stärke und Individualität in Elmenhorst/Lichtenhagen bedeutet, klingt so:

Elmenhorst/Lichtenhagen verfügt über eine direkte Anbindung zur Stadt Rostock und zu den Seebädern Warnemünde und Nienhagen. Neben dem Hochseilgarten „Maximus Abenteuer“ gelten die zwei Lichtenhäger Windmühlen, sogenannte „Zwillingsmühlen“, als Wahrzeichen der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ilona (60) und Gerad Kay (65) genießen die Ruhe am Elmenhorster Strand. Durch den Radweg hat der Ort ein gute Anbindung für Radfahrer, wie die Beiden Urlauber. © Quelle: Martin Börner

Entspannender Steinstrand, Ruhe und Abgeschiedenheit

Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein in dem neuen Tourismusort? Immerhin findet sich ein direkter Weg bis an den Strand, der mit besonders vielen und großen Steinen aufwartet, die man zur Entspannung stapeln oder in die Ostsee zischen lassen kann. Und es sind tatsächlich schon Touristen vor Ort. Ihre Ferienwohnung haben sie zwar in Warnemünde, aber „Hier ist es viel leerer, und der Fahrradweg führt direkt hierher“, sagt Ilona Kay (60) aus Dessau (Sachsen-Anhalt) anerkennend.

Gemeinsam mit Mann Gerd (65) fährt das Paar jeden zweiten Herbst an die Ostsee. Elmenhorst haben sie gerade erst entdeckt. „Diese Stelle hier ist besonders schön zum Steine sammeln“, sagt Ilona Kay, die ihre Funde in den Händen hält. „Der Ort ist auch sehr gepflegt“, sagen beide über das Erscheinungsbild Elmenhorsts. Nur für ein gepflegtes Abendessen hätten sie auf die Schnelle nichts gefunden, dafür aber zweimal Netto.

Isabell Anschütz (39) ist Kellnerin in der Gaststätte „Zum Froschkönig“ in Elmenhorst. © Quelle: Martin Börner

Zwei Gaststätten in Elmenhorst und Lichtenhagen-Dorf

Tatsächlich sind Elmenhorst als auch Lichtenhagen Dorf kulinarisch dünn besiedelt. In Elmenhorst gibt es in der Gaststätte „Zum Froschkönig“ sättigende Klassiker. Kellnerin Isabell Anschütz (39) sagt: „Wir haben viele Stammkunden, leben aber von den Touristen. Im Sommer ist die Terrasse immer voll.“ Auch das einzige Restaurant in Lichtenhagen Dorf – das Ostseelandgasthaus „Gute Laune“ kann sich über regen Zulauf an hungrigen Gästen nicht beschweren. Chefin Katrin Böhnke (46), die das Lokal seit Sommer führt, weiß: „Ab Donnerstag geht ohne Reservierung nichts mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Servicekraft Marlen Peters (44) und Chefin Katrin Böhnke (46) freuen sich auf Gäste im Ostseelandgasthaus „Gute Laune“ in Lichtenhagen-Dorf. © Quelle: Martin Börner

Dass Elmenhorst/Lichtenhagen nun einen neuen Titel trägt, und zwar als Tourismusdorf – davon hat hier noch keiner etwas mitbekommen. Auch nicht die Seniorinnen des Malertreffs, der in der Gemeindehalle stattfindet. „Aber wir haben hier doch nichts außer der Straße, die nach Warnemünde und Nienhagen führt“, sagt eine Amateurkünstlerin aus Lichtenhagen-Dorf.

Historische Gemäuer in Elmenhorst und Lichtenhagen-Dorf

Dafür haben die Damen doch den direkten Blick durchs Fenster auf den Elmenhorster Spaßpark „Maximus Abenteuer“, der gerade in der Winterpause ist, aber den Sommer über mit Kletterparcours, Wassersport, Outdoor und Quadtouren aufwartet.

Mit über 130 Betten gibt es in Elmenhorst eine größere Pension, nur knapp zwei Kilometer vom Strand entfernt und laut Bürgermeister Uwe Barten noch eine. Auch direkt neben der beeindruckenden Feldsteinkirche in Lichtenhagen-Dorf warten Ferienwohnungen auf Touristen. „Auch die Holländer Windmühlen sind eine seltene Attraktion“, erklärt der Bürgermeister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Dorfkirche in Lichtenhagen-Dorf mit verschiedenen Grabstellen © Quelle: Martin Börner

„Außerdem haben wir den Pfarrhof, die alte Dorfschule und alte Bauerngehöfte“, erklärt Uwe Barten, der auch auf die Einzigartigkeit des naturbelassenen Strandes hinweist. „Ich wüsste nicht, wo es sonst noch so viele Steine gibt, außer vielleicht auf Rügen“, sagt Barten. Den Weg zum Strand würde er gerne noch um einen Fahrradweg erweitern sowie um sanitäre Anlagen und mehr Parkplätze. „Aber sonst ist Elmenhorst ein reines Straßendorf“, weiß Barten. Aber immerhin jetzt eines mit Auszeichnung.