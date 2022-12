﻿Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Was zum Fest beim Kassenärztlichen Notdienst in Rostock los war

Pünktlich zu den Festtagen streift eine Infektionswelle über Rostock. Beim kassenärztlichen Notdienst in Lütten Klein herrschte am ersten Weihnachtstag Hochbetrieb. Die OZ hat Patienten vor Ort befragt, über welche Symptome sie klagen. Eine behandelnde Ärztin schätzt die Lage ein.

Stefanie Truhm (38), Assistenzärztin, aus Rostock, hat am ersten Weihnachtsfeiertag in der Frühschicht beim Kassenärztlichen Notdienst gearbeitet.

Lütten Klein. Es hustet, schnieft und fröstelt sehr in Rostock: Pünktlich zu den Festtagen fegt eine Infektionswelle über die Hansestadt. Beim kassenärztlichen Notdienst an der Trelleborger Straße in Lütten Klein herrscht an diesem ersten Weihnachtstag Hochbetrieb. Besucher klagen über klassische Grippebeschwerden oder eine laufende Nase. Sie müssen ihre Pläne für die Weihnachtstage nun unfreiwillig ändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Thermometer klettert an diesem trüben Feiertag auf wenige Grad über null. Von weißen Weihnachten ist im Rostocker Westen daher keine Spur. Weiß sind an diesem Tag nur die Kittel des Fachpersonals in der Notfall-Praxis. Schon auf dem Weg zur ärztlichen Anlaufstelle ist ein gewisser Trubel zu erkennen.

Viele Rostocker müssen statt an der heimischen Weihnachtstafel im Wartezimmer Platz nehmen – so auch Tobias Lesemann aus Rövershagen: „Ich habe typische Grippesymptome, wahrscheinlich habe ich mich bei meiner Familie angesteckt“, sagt der 39-Jährige.

Tobias Lesemann (39) aus Rövershagen hat sich vermutlich bei seiner Familie angesteckt. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat keine Wahl und musste an dem Festtag die warme Wohnung verlassen, um eine Krankschreibung zu erhalten. Sehr wichtig, denn er arbeite in der Gastronomie, wie er erklärt und daher „brauche ich dringend einen Krankenschein“. Ansonsten sei er jedoch gut versorgt: „Wir haben zu Hause alles an Medikamenten.“

Lesen Sie auch

Wie viele andere in der Hansestadt müsse seine Familie nun die Festtagspläne umwerfen. „Eigentlich wollten wir am zweiten Weihnachtstag die Oma besuchen – das fällt jetzt jedoch flach.“

Rostockerin in Notfallpraxis: „Ich habe Halsschmerzen, Fieber und Husten“

Auch für Randa Bardede aus Rostock wird Weihnachten in diesem Jahr anders ausfallen. Eigentlich wollte die Barfrau arbeiten gehen, doch daraus werde nun nichts: „Ich habe alles. Halsschmerzen, Fieber, Husten, Kopfschmerzen und Schnupfen. Gestern war ich noch auf der Arbeit, da wurde ich nach Hause geschickt.“ Nun brauche sie Medikamente und einen Krankenschein. Darauf musste Bardede eine halbe Stunde warten: „Das ist in Ordnung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Randa Bardede (30) aus Rostock arbeitet an der Bar in der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Nun braucht sie eine Krankmeldung. © Quelle: Martin Börner

Andreas Giese kommt auch gerade an der Praxis vorbei: „Ich konnte einfach nicht richtig schlafen. Meine Nase war total dicht und ich konnte nicht durchatmen.“ Der 54-Jährige hofft nun darauf, dass der Arzt ihm Medikamente verschreibt, dann werde auch das Weihnachten bei Familie Giese normal weitergehen: „Mit ein paar Schmerzmitteln wird es schon gehen.“

Andreas Giese (54) aus Wolfenbüttel konnte zwischen drei und sieben Uhr nicht schlafen, weil er nicht durch die Nase atmen konnte. © Quelle: Martin Börner

An ein normales Weihnachten war bei Julia Keller aus Rostock schon länger nicht zu denken: „Ich schleppe schon seit Wochen was mit mir herum. Heute geht es wirklich nicht mehr.“ Die 34-Jährige musste daher ihre weihnachtlichen Pläne anpassen. „Eigentlich hätte ich auch arbeiten müssen – jetzt hole ich mir aber einen Krankenschein.“

Nicht nur den hier anwesenden Rostockern wird es an diesen Festtagen so gehen, denn die Infektionswelle hat weite Teile der Hansestadt im Griff. Das weiß auch Stefanie Truhm, Assistenzärztin aus Rostock.

Sie hatte gerade Dienst in der Praxis und kennt daher die Lage vor Ort genau: „Es war ein sehr hohes Patientenaufkommen, mit vielen viralen Beschwerden“, sagt Truhm. Momentan gebe es eine Influenza-Welle, die auch bei jungen Patienten zu hohem Fieber und schwerer Abgeschlagenheit führt.“ Das sei schon ein Unterschied zum vorherigen Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem sei das Patientenaufkommen laut der 38-Jährigen gut zu händeln gewesen. „Wir haben hier vor Ort auch gute Arbeitsbedingungen.“