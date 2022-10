﻿Private Sicherheitsdienste schlagen Alarm: Wie sicher ist die Infrastruktur in MV?

Ob Öl-Lager, Flüchtlingsheim oder das ehemalige AKW in Lubmin: Viele kritische Einrichtungen in MV werden von privaten Sicherheitsdiensten bewacht. Ausgerechnet deren Branchenverband warnt nun vor „schwarzen Schafen“ und kritisiert das Land: Wer immer den Billigsten wolle, bekomme auch nur „Rambo-Typen“.

Rostock. Nach den Attacken auf die Nordstream-Pipelines in der Ostsee ist die Debatte um die Sicherheit der sogenannten kritischen Infrastruktur auch in MV entbrannt. Schon seit Jahren werden einige der wichtigsten Einrichtungen im Land nicht von Polizisten oder Soldaten, sondern privaten Sicherheitsfirmen bewacht. Deren Verbandschef Jan Köhler warnt die Politik nun eindringlich vor „schwarzen Schafen“ in der Branche: „Öffentliche Aufträge dürfen nicht länger an den billigsten gehen. Bei der Sicherheit darf nicht gespart werden.“

Sogar Kraftwerke schützen die „Privaten“

Köhler ist Geschäftsführer des Rostocker Wach- und Sicherheitsdienstes ABS, Chef von rund 400 Mitarbeitern. Seit Ende 2021 führt er auch die Landesgruppe MV des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft. Die Branche beschäftigt im Nordosten um die 5000 Mitarbeiter. Bei Fußballspielen, Großereignissen wie der Hanse Sail oder auch auf Dorffesten sind die Sicherheitsdienste im Einsatz – und im Schutz der kritischen Infrastruktur.

Ob Tanklager wie das im Rostocker Seehafen, Hafenanlagen oder auch Kraftwerke: „Da stehen keine Beamten, um die Anlagen zu bewachen. Dort stehen unsere Leute“, sagt Köhler. Selbst Kasernen und Polizeieinrichtungen werden von den „Privaten“ bewacht. „Das geht nur mit Fachpersonal, nicht mit 80-jährigen Hilfskräften oder Schlägertypen.“ Im Ostseebad Graal-Müritz zum Beispiel übernimmt ABS fast schon so etwas wie den Streifendienst der Polizist: „Wir sind dort in der Saison jede Nacht im Einsatz, fahren auch zu Ruhestörungen und ähnlichen Vorkommnissen.“

Auch Anlagen wie das Großtanklager Rostock werden von privaten Sicherheitsfirmen bewacht (Archivbild). © Quelle: Andreas Meyer

Die Sicherheitsleute melden sich bei der Polizei an, geben Erkenntnisse und Beobachtungen weiter, melden zum Beispiel verdächtige Fahrzeuge oder – wie vor ein paar Jahren zu Himmelfahrt in Warnemünde – die Gruppe, die mit der Reichskriegsflagge durch den Ort zieht. „Dann erst übernimmt die Polizei. Gerade in kleineren Orten gibt es ja nachts oft gar keine Streife mehr. Aber uns“, sagt Köhler.

„Wir brauchen Fachkräfte, keine Schläger“

Er weiß um den Ruf seiner Branche, sagt Köhler. Jüngstes Beispiel: Als eine Gruppe von Schlägern beim Böhse-Onkelz-Konzert in Rostock auf einige Zuschauer losgeht, sie zum Teil schwer verletzt, gerät die Security schnell in die Kritik. Sie habe nicht eingegriffen. „Über uns spricht man leider oft nur, wenn etwas nicht gut läuft“, konstatiert Köhler.

Und ja: Es gäbe viele „schwarze Schafe“. Stumpfe Türsteher- oder Rambo-Typen. „Die können wir nicht gebrauchen, die können aber auch die Kunden nicht gebrauchen.“ Bei ABS zum Beispiel verdient die einfache Hilfskraft 13 Euro die Stunden – plus Zulagen. Wer Einsätze und Sicherheitskonzepte planen will, muss bei ABS einen „Meister für Schutz- und Sicherheit“ besitzen; verdient knapp 4000 Euro brutto im Monat. „Das sind echte Fachkräfte. Gut ausgebildet. Die sind auch in der Lage, sensible Einrichtungen wie Kraftwerke oder auch Flüchtlingsheime gut zu schützen“, so Köhler. Das Sicherheitskonzept für die größte Veranstaltung im Land – die Hanse Sail – hätten „seine“ Leute geschrieben. Nicht etwa Polizisten.

Ausschreibungen sind das Problem

„Die Ausschreibungen der öffentlichen Hand sind oft ein echtes Problem“, sagt Köhler. Städten, Landkreisen und auch dem Land selbst gehe es dabei stets um das Geld: „Der billigste Anbieter gewinnt, nicht der qualifizierteste.“ Aber wer billig kaufe, bekomme im Zweifel auch den Typ „Disco-Schläger“ und den Sicherheitsmeister. „Die ,schwarzen Schafe‘ müssen weg. Bei der Sicherheit dürfen wir als Gesellschaft keine Abstriche machen – schon gar nicht in diesen Zeiten.“