﻿Innenstädte in MV sterben aus: Bei einigen gibt es bereits „deutliche Lücken“

Rostock. Das Sterben der Innenstädte geht weiter: Nachdem bundesweit bereits verschiedene große Kaufhausketten Insolvenz angemeldet hatten, will nun auch die angeschlagene Modemarke Gerry Weber in den kommenden Monaten einen Großteil der Geschäfte in Deutschland schließen. Betroffen sind auch Filialen an der Ostseeküste: Das Geschäft in Wismar ist bereits geschlossen. Bis Ende September 2023 sollen vier weitere Filialen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen werden, darunter das Geschäft im Rostocker Hof, die Filiale in Binz auf Rügen, die Shops im Schweriner Schlosspark-Center, das Geschäft im Ostsee Park in Sievershagen sowie der Gerry-Weber-Store in den Hanse Outlets in Broderstorf. Von den Schließungen in MV seien insgesamt 21 Mitarbeiter betroffen.

Erst im März hatte der Warenhauskonzern Galeria Kaufhof angekündigt, bundesweit 52 Warenhäuser zu schließen. Fünf davon konnten durch Zugeständnisse der Vermieter gerettet werden – darunter auch das in Rostock. Nun folgt mit Gerry Weber, der bis Ende September dieses Jahres 122 der derzeit noch 171 eigenen Stores und Outlets aufgeben will, die nächste Hiobsbotschaft.

Dass immer mehr große Kaufhausketten ihre Filialen schließen, sei für die Innenstädte in MV ein Problem, sagt Tino Beig, Geschäftsführer vom Handelsverband Nord. „In einigen Innenstädten sind bereits deutliche Lücken zu sehen, weil es nicht immer eine adäquate Nachnutzung gibt.“ Während man in Oberzentren wie Rostock noch recht gut aufgestellt sei, hätten vor allem Mittelzentren und Kleinstädte zu kämpfen, in denen sich die Anzahl der Geschäfte in den vergangenen Jahren zunehmend verringert hätte.

Problem für Innenstädte: Leerstand und schwindendes Sortiment

„Das Problem kennen wir zwar schon seit fünfzehn bis zwanzig Jahren, durch die Pandemie ist es aber noch mal beschleunigt worden“, so Beig. Hinzu komme eine verringerte Kaufkraft durch die Inflation und eine größere Kaufzurückhaltung. „Unter Berücksichtigung der Inflation rechnen wir in diesem Jahr bundesweit mit einem Umsatzrückgang von bis zu vier Prozent.“

Mit Galeria Kaufhof habe man in Rostock noch mal Glück gehabt, räumt Rostocks Citymanager Peter Magdanz ein. Dass sich nun mit Gerry Weber einer der großen Hersteller zurückziehe, sei aus zweierlei Gründen bedenklich: „Wir sind an einer Schwelle angekommen, wo es problematisch wird, wenn Flächen nicht sofort wieder vermietet werden“, so Magdanz. „Zum anderen spiegelt sich das Aus im schwindenden Sortiment der Innenstädte wieder, das einen Besuch in der Stadt nicht attraktiver macht.“

Auch die Greifswalder Familie Jesske hatte im April angekündigt, ihr gleichnamiges Modehaus – das bisher größte in Stralsund – zu schließen, um sich künftig auf das Stammhaus in Greifswald zu konzentrieren.

OZ