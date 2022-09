﻿In erster Brauerei in MV wird die Kohlensäure knapp: Was das für die Bierproduktion bedeutet

Andreas Meyer

2023 soll es an der Kinder-Klinik in Rostock besser werden. OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer fehlt der Glaube an diese Ankündigungen. Viel zu oft hat der Uni-Vorstand die Probleme ausgesessen. Und in Schwerin sitzt eine Ministerin, der es an allem fehlt – vor allem an Führungsstärke.