﻿Insider packen aus: So schmuggeln Hansa-Fans Pyros ins Stadion

Ukrainerin strebt Profikarriere an

Die zwölfjährige Ukrainerin trainiert in Kühlungsborn und strebt eine Karriere als Tennisprofi an. Ihre Familie musste wegen des Krieges aus der Heimat fliehen. Nun leben sie in Rostock. Bei großen europäischen Jugendturnieren setzt die Nachwuchsspielerin bereits Ausrufezeichen.