Vandalismus: Unbekannte Täter beschädigen 17 Autos in Rostocker Szeneviertel

Nachdem bereits in der vergangenen Woche mehrere Autos im Rostocker Stadtteil Dierkow beschädigt wurden, machten sich Randalierer am Wochenende an 17 Autos in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu schaffen. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.