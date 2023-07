﻿Internationale Küche in Rostock: Ehepaar aus Kairo eröffnet Imbiss mit Spezialitäten aus Ägypten

Rostock. Manch aufmerksamer Spaziergänger wird ihn schon entdeckt haben: den neuen Foodtruck am Margaretenplatz, direkt neben dem Erdbeerhäuschen von Karls. Darin stehen Mohamed Gad und Shaimaa Nasr. Das Ehepaar aus Kairo bietet ägyptische Spezialitäten – wie Koscharie oder Tamea – an. Ihr Ziel: irgendwann in jeder Stadt in MV vertreten zu sein.

Vor vier Jahren bekam Sportwissenschaftler Mohamed Gad an der Rostocker Universität ein Stipendium und zog aus Ägypten an die Ostsee. Seine Frau Shaimaa Nadr, Sozialarbeiterin, kam ein Jahr später nach. „Wann immer wir Freunde bekocht haben, ermutigten sie uns, das Essen professionell zu verkaufen“, blicken Mohamed und Shaimaa zurück. Gesagt, getan.

Koscharie ist das ägyptische Nationalgericht

Seit einem halben Jahr tingelt das Paar mit seinem Stand von Flohmarkt zu Flohmarkt. Seit wenigen Tagen steht der neue Imbiss fest auf dem Margaretenplatz in der KTV und das Paar verkauft täglich ab 15 Uhr die traditionellen Gerichte. Darunter: Koscharie. Das ägyptische Nationalgericht besteht aus Nudeln, Reis, Kichererbsen und Linsen, garniert mit Tomatensoße und gebratenen Zwiebeln. Außerdem am Stand erhältlich: Tamea, eine Art Falafel aus Kichererbsen und Bohnen.

Shaimaa Nasr (43) und Mohamed Gad (48) verkaufen in ihrem Foodtruck das ägyptische Gericht Koscharie. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Rezepte entwickelt Shaimaa, am Verkaufstresen steht häufig Mohamed. „Es gibt so viele Gerichte aus Ägypten, wir mussten uns für die besten entscheiden“, sagt Shaimaa. „Unsere Kunden kennen uns schon von den Flohmärkten. Manche kommen sogar täglich“, freut sich Mohamed. „Wir wollen Koscharie in allen 84 Städten in MV verkaufen. Deshalb suchen wir noch Mitarbeiter“, ergänzt der 48-Jährige grinsend.

Afrikanische, arabische und indische Küche in Rostock

Neben den ägyptischen Spezialitäten können sich Feinschmecker in Rostock auf kulinarische Reise über den ganzen Globus begeben. Weitere afrikanische Speisen, wie zum Beispiel den Erdnusseintopf Maffe’ Yaap, gibt es in der Goethestraße bei Kane’s African Soul.

Über das Rote Meer geht es in den Nahen Osten. Im Hinterhof der Ottostraße bietet das Oliven Restaurant persische Speisen, wie Kashke Bademjan (pürierte Auberginen), an. Arabische Klassiker, wie das Fleischgericht Schawarma, gibt es bei El Waleed im Barnstorfer Weg, im Sunrise Imbiss in der Stampfmüllerstraße und im Laroz-Arabisch-Restaurant in der Doberaner Straße.

Im Café Lom im Barnstorfer Weg gibt es die traditionelle pakistanische Vorspeise Pakora, also in Teig umhüllte und frittierte Gemüse- oder Fleischstücke. Wer es würzig mag, der ist in den indischen Restaurants gut bedient. Das Arjun und das Jyoti befinden sich direkt nebeneinander in der Leonhardstraße. Auch in der Tamarinde Lounge in der Grubenstraße und im Bombay-Haus in der Richard-Wagner-Straße kommen Curry-Fans auf ihre Kosten.

Sushi und asiatisch essen gehen in Rostock

Chinesisch gekocht wird im Bistro Saigon in der Blücherstraße, im Myan Asia Imbiss in der Kröpi, im Asian Taste im Barnstorfer Weg, im Asia Sun Bistro in der Ulmenstraße sowie im China Thai an der Doberaner Straße. Vietnamesische Gerichte, wie die Reisbandnudelsuppe Pho, gibt es bei Sen Vina in der Doberaner Straße, bei Viet Nam Quan in der Wismarschen Straße, bei Pho 57 in der Dethardingstraße und im Asia Bistro Duc Ngoc im Friedhofsweg. Thailändische Küche gibt es bei Lemongrass in der Leonhardstraße.

Bang Hu Liu hat eine Sushi-Platte fürs Mittagsbuffet angerichtet. © Quelle: Ove Arscholl

Sushi-Fans können sich entscheiden zwischen Sushilicious in der Parkstraße, SushiMyMy oder der Sushibar in der Doberaner Straße, Omachi am Deutsche-Med-Platz,Sushideluxe in der Strempelstraße oder bei Mr. Wu am Platz der Freundschaft.

Im russischen Restaurant Café Arbat im Friedhofsweg gibt es unter anderem Vareniki (gefüllte Teigtaschen) oder Gretschka (Gekochter Buchweizen).

Pizza, Gyros und Tapas – Speisen aus dem Mittelmeerraum

Gyros und Co gibt es bei den griechischen Restaurants To Steki im Barnstorfer Weg, im Restaurant der Grieche am Warnowufer, im Restaurant Mykonos in der Dethardingstraße, im Athos in der Tschaikowskistraße sowie im Restaurant Syrtaki im Seelöwenring.

Chef im Tapas-Restaurant „Panoramico“ am Rostocker Stadthafen ist Fabian Stenzel. © Quelle: katrin zimmer

Das Panoramico am Warnowufer bietet spanische Tapas an. Italienische Pizza, Pasta und Co. gibt es bei Piazza San Marco in der Leonhardstraße, im Bistro Baltico am Friedrich-Engels-Platz, im Ristorante Bella Vista am Kempowski-Ufer, im Al Porto Rostock Am Strande, im Restaurante La dolce Vita am Warnowufer, im La Gondola in der Langen Straße und im Ristorante Colosseo am Loggerweg.

Burger und Burritos – amerikanische und mexikanische Gerichte

Typisch amerikanische Burger gibt es bei Little Money in der Ulmenstraße, im Meatropolis XXL in der Budapester Straße, im Tonz und Monz in der Fritz-Reuter-Straße sowie im Old-Western in der Langen Straße, wo es neben texanischen auch mexikanische Klassiker gibt. Burritos, Tacos und Co. gibt es außerdem im Salsarico in der Badstüberstraße, im Besitos am Warnowufer und im Maya in der Wismarschen Straße.

