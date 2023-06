﻿Trompeten selber bauen – ein internationaler Workshop in Rostock

Open-Air-Theater in Ralswiek

Am Sonnabend ist es so weit, dann stürzt sich der bekannte Seeräuber Klaus Störtebeker in sein neues Abenteuer. Am 24. Juni beginnen die 29. Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen. In diesem Jahr spielt die Geschichte „Gotland unter Feuer“ in der schwedischen Inselstadt Visby.