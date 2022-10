﻿Iraner aus Rostock demonstrieren für ihre alte Heimat: „Es ist eine Revolution und darf nicht aufhören“

Die OZ hat drei Rostocker mit iranischen Wurzeln auf die Großdemonstration „Freedom Rally for Iran“ nach Berlin begleitet. Sie erzählen, wie sie die Situation in ihrer Heimat einschätzen und ihr neues Leben in MV empfinden.

Rostock. In Berlin fand am Samstag die Großdemonstration „Freedom Rally for Iran“ mit 80.000 Teilnehmern statt. Auch aus Rostock haben sich einige Menschen mit iranischen Wurzeln zusammen getan, um sich mit der iranischen Bevölkerung zu solidarisieren.

Am Gleis drei des Rostocker Bahnhofs haben sich ca. 50 Menschen versammelt, die auf die Regionalbahn nach Berlin warten. Einige von ihnen haben selbstgemalte Schilder, kurdische und iranische Fahnen dabei. Die Rostocker Reisegruppe macht sich auf den Weg, um die Menschen in ihrer alten Heimat zu unterstützen. Denn im Iran herrscht Aufruhr, seitdem die 22-jährige kurdische Studentin Mahsa „Zhina“ Amini durch die Sittenpolizei wegen eines falsch sitzenden Kopftuches umgebracht wurde.

Die Proteste begannen mit Frauen die sich gegen das Tragen eines Kopftuches auflehnten, doch es ist viel größer geworden als das. Journalisten, Frauen, queere Menschen, Kurden und anders Denkende wollen endlich frei sein und riskieren täglich ihr Leben auf der Straße.

Rostocker Reisegruppe mit iranischen Wurzeln

Im Fahrradabteil des Zuges sitzt Katy, eine kleine Frau mit Kurzhaarschnitt und grüner Bluse, auf dem Boden und malt ein Schild für die Demonstration. Die 54-Jährige erzählt, dass sie den Iran verlassen musste, weil sie eine kurdische Frauenaktivistin ist. Auch in Rostock engagiert sie sich weiterhin politisch und ist mit Iranern und Iranerinnen in ganz Deutschland vernetzt.

Den heutigen Trip verbindet sie mit einem Besuch bei ihrem Kind, dieses macht derzeit ein FSJ in Berlin. Sie hat jedoch auch regelmäßigen Kontakt zu Bekannten und Verwandten die im Iran an den Protesten teilnehmen. Katy sagt: „Manchmal wird der Kommunikationsweg für ein bis zwei Tage gesperrt, doch die sozialen Medien dienen als wichtiges Sprachrohr um uns aktuell darüber zu informieren was gerade passiert.“

Sie hofft, dass die jungen Menschen, die seit einem Monat gemeinsam auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren erreichen, dass es endlich ein menschenwürdiges demokratisches System geben wird. Sie glaubt jedoch auch, dass dies nur möglich ist, wenn es keine Schlupflöcher mehr gibt, um die Wirtschaftssanktionen zu umgehen, und westliche Länder weiterhin Diplomatie mit dem iranischen Mullah-Regime betreiben.

„Jin Jiyan Azadi – Frauen, Leben, Freiheit“

Der Zug kommt am Bahnhof Potsdamer Platz an, die große Gruppe der Iraner und Iranerinnen aus Rostock teilt sich auf, um sich mit ihren Bekannten und Gleichgesinnten auf der Demo zu treffen. Katy läuft mit vier anderen in Richtung Siegessäule – den Anfangspunkt der Demonstration. Die Sonne scheint und zwischen den verfärbten Laubbäumen im Tiergarten strömen Menschen mit iranischen Wurzeln und Unterstützer aus allen Richtungen über die Wege.

An der Siegessäule hat sich eine erhebliche Menschenmasse eingefunden, überall wehen Fahnen, Transparente werden hochgehalten und es ertönen immer wieder Rufe mit der Parole: „Jin Jiyan Azadi – Frauen, Leben, Freiheit“. Der ganze Platz ist in ein goldenes Licht getaucht und es scheint fast wie eine imposante Feier und nicht wie eine Demonstration. Der dunkelhaarige Salah steht im schwarzen T-Shirt auf einer Wiese und hält das vorher im Zug gemalte Schild hoch, auf ihm ist zu lesen: „Freiheit für alle politischen Gefangenen – Frauen, Leben, Freiheit“, daneben ist eine rote Hand gemalt.

„Es ist eine Revolution und es darf nicht aufhören“

Salah kommt aus Kurdistan und ist 41 Jahre alt, derzeit wohnt er alleine in Bad Doberan und beendet gerade seine Ausbildung in einem Hotel. Da er Kurde ist wurde er vom Regime unterdrückt und durfte seine Sprache nicht sprechen. Salah erzählt: „Ich habe mir hier eigentlich eine Zukunft aufgebaut, aber meine Familie ist noch im Iran und wenn sich was verändert würde ich sie gerne wiedersehen.

„ Der Kontakt zu seiner Familie ist gerade schwierig weil die Verbindungen immer wieder unterbrochen wird und es oft kein Internet gibt. Der 41-Jährige zieht Energie aus den jetzigen Protesten im Iran und und ist deshalb auch heute auf die Straße gegangen er sagt: „So was Großes und Starkes habe ich noch nie gesehen, das ist keine Demo oder ein Protest, sondern eine Revolution und es darf nicht aufhören“.

Zurück nach Rostock

Es wird dunkel und die Demonstration neigt sich dem Ende zu, an einigen Stellen gibt es noch Redebeiträge und es werden Freiheitslieder gesungen. Die Rostocker Reisegruppe macht sich auf den Heimweg.

Erschöpft im Zug sitzend erzählt die hübsche Mutter Zahra mit den dunklen Augen, dass sie eine sehr konservative Familie hat und mit 19 zwangsverheiratet wurde. Derzeit lebt sie in Dierkow, hat eine erwachsene Tochter und einen Sohn. Sie möchte eine Ausbildung als Erzieherin machen und gerne Autofahren. Sie hat im Iran lange als Fahrerin gearbeitet, doch muss hier einen deutschen Führerschein machen. Zahra erzählt das sie manchmal Kontakt zu ihren Eltern hat: „Sie verstehen mich nicht, weil sie alt sind aber trotzdem liebe ich sie.“ Über die aktuelle Situation im Iran freut sie sich: „Bei den Protesten geht es nicht nur darum, dass Frauen kein Kopftuch mehr tragen müssen, sondern dass es allen Menschen besser geht. Dass sie endlich frei sein können, egal welche Religion, Nationalität, Sexualität oder Meinung sie haben.“

Sie ist müde als der Zug wieder in Rostock ankommt. Die 41-Jährige fand es jedoch auch wunderschön in Berlin, wieder so viele Menschen aus ihrer alten Heimat zu sehen. Sie sagt: „Es war heute, als wäre ich wieder zu Hause im Iran, aber mitten in Deutschland.“

Von Philippa Bouren