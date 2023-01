﻿Kunst oder Handwerk? Neue Schau der Galerie Goldwerk in Rostock

Kunst und Kunsthandwerk sind oft kaum zu unterscheiden. Doch wo hört die Kunst auf und wo beginnt das Handwerk? Diese Frage stellt der Rostocker Galerist Mathias Goldberg in der Schau „Unschärfe“ in seiner Galerie Goldwerk.

Rostock-Stadtmitte. Mit der Ausstellung „Unschärfe“ geht die Galerie Goldwerk ins neue Jahr. Gezeigt werden Werke aus verschiedenen Richtungen der Kunst und des Kunsthandwerks, die sich nicht scharf voneinander abgrenzen lassen. Darunter sind Malerei und Grafik, Plastik und Skulptur, Porzellan und Keramik oder Holz und Glas.

Eröffnet wurde die Schau am 6. Dezember. Seit nunmehr drei Jahren bestreitet die Galerie den Jahreswechsel unter dem Motto „Sinnliches aus Manufaktur und Handwerk“. Zu sehen ist sie in diesem Jahr noch bis zum 23. Januar.

Historischer Kimono als Lampenschirm

Eines der interessantesten Exponate der Ausstellung ist wohl eine Lampe des Berliner Designers Tom Kühne: Der Lampenschirm ist mit historischer Kimono-Seide bespannt, der Ständer ist aus Eschen- und Walnussholz gefertigt. Ein fast hundert Jahre alter, authentischer japanischer Kimono hat so eine neue Verwendung erhalten – und dabei seine fernöstliche Raffinesse bewahrt.

Die Lampe "Hellebarde" von Tom Kühne aus dem Jahr 2010 hat einen Kimono als Bezug. © Quelle: Galerie Goldwerk

Ein besonderes Augenmerk verdient in der Ausstellung auch die naturalistisch bemalte Keramik von Grita Götze. So wirkt ein Teller in grauem Grundton und dezentem Blumendekor in Form einer Schlickermalerei auf den Besucher schon beim Anschauen beruhigend. Eher den gegenteiligen Effekt hat eine Installation, auf der in leuchtend roter Schrift „going, going, gone“ (gehen, gehen, gegangen) flimmert – ein echter Kontrast.

Dieser Teller der Künstlerin Grita Götze zeigt Planzen. © Quelle: Galerie Goldwerk

Rostocker Galerist: „Was finden Sie toll?“

Die Ausstellung umfasst zudem Schmuckarbeiten mit hochwertigen Materialien und Steinen von Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Jule Ulrike Müller, Porzellan-Unikate mit gestischer Bemalung von Karin Bablok, Porzellanarbeiten mit hauchdünnen Wandungen von Petra Benndorf, sowie Glasobjekte von Gabriele Küster und anderen Künstlern. Alle Stücke stehen zum Verkauf.

„Als Galerist wähle ich einzelne Werke aus, die mich beeindrucken und berührend interessant sind“, sagt Inhaber Mathias Goldberg. Wenn ein Gast oder ein Sammler die Bewunderung teile, bedeute dies, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Aber noch interessanter sei es, Kritik richtig wahrzunehmen, denn jeder habe seine ganz persönliche Vision. „‚Was finden sie toll? Es ist immer interessant, die Antwort auf diese Frage zu hören“, sagt Goldberg.

Alle Exponate der Ausstellung "Unschärfe" in der Rostocker Galerie Goldwerk stehen zum Verkauf. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Galerie eröffnete vor zwei Jahren im Rostocker Klosterhof

Seine Galerie Goldwerk im Klosterhof nahe des Kulturhistorischen Museums hat Goldberg vor knapp zwei Jahren eröffnet. Schon die zentrale Lage in einem denkmalgeschützten Gebäude macht sie außergewöhnlich. Das Besondere will Goldberg auch in seiner neuen Schau zelebrieren: „Ich liebe, wie Menschen mit so verrückten und besonderen Dingen arbeiten“, sagt er.

Die nächste Ausstellung mit Arbeiten des iranischen Künstlers Mohammad Ariyaei unter dem Titel „Flying Carpets“ (fliegende Teppiche) beginnt am 12. März. Der 34-Jährige ist vor allem durch seine vor knallbunten Farben geradezu überbordenden Gemälde bekannt.