Die kulinarische Landschaft in Warnemünde umfasst deutlich mehr als nur Fisch oder Schnitzel: Zahlreiche Restaurants bieten Spezialitäten aus aller Herren Länder an. Die OZ stellt einige der bekanntesten und beliebtesten vor.

Rostock-Warnemünde. Warnemünde hat als beliebter Urlaubsort eine Vielzahl an Restaurants jeder Preisklasse. Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse, gekocht, gebraten oder roh: Für jeden ist da etwas dabei. Und zwar nicht nur deutsche Küche: Es gibt in Warnemünde auch eine Reihe internationaler Restaurants, die für interessante Abwechslung sorgen können. Die OZ stellt einige vor.

Asia-Palast

Eines der bekanntesten asiatischen Restaurants in ganz Rostock dürfte der „Asia-Palast“ in der Poststraße 2 sein – nicht zuletzt dank des Restaurantwettstreits „Mein Lokal, Dein Lokal“ im TV-Sender Kabel 1, an dem Chef Duc Ta Minh bereits zwei Mal teilgenommen hat.

Außenaufnahme des Asia Palastes in der Poststraße 2 in Warnemünde. © Quelle: Martin Börner

Aber auch schon vorher hatte das Restaurant viele Fans unter Einheimischen und Urlaubern. Geboten werden Spezialitäten aus verschiedenen fernöstlichen Ländern, darunter auch Sushi, zu angemessenen Preisen.

Die Bewertungen des Asia-Palastes auf Internet-Portalen sind überwiegend sehr positiv. Einige Gerichte auf der Karte entsprechen Gästen zufolge sogar den asiatischen Original-Rezepten, was man sonst von Restaurants in Deutschland kaum kennt.

Wenzel Prager Bierstuben

Prominent auf der Mittelmole liegt eine Warnemünder Institution – auch wenn die „Wenzel Prager Bierstuben“ eine Filiale einer ostdeutschen Restaurantkette sind. Doch für viele Urlauber gehören die böhmischen Spezialitäten, die dort geboten werden, zu einem Warnemünde-Besuch dazu.

Das Restaurant „Wenzel Prager Bierstuben“ – hier noch zu Zeiten der Maskenpflicht © Quelle: Ove Arscholl

Morgens beginnt der Betrieb mit einem Frühstücksbuffet, sonntags mit Brunch. Danach wird es aber so richtig deftig: Von der Haxe über den Rinderbraten bis zur böhmischen Variante des Flammkuchens, dem Plamen, wird zu vernünftigen Preisen alles geboten, was man aus einem Prag-Urlaub kennt – und man kann dabei sogar die Ostsee sehen.

Praktisch: Zu jedem Gericht gibt es auf der Karte einen Getränketipp – meistens natürlich böhmisches Bier. Die Online-Bewertungen für „Wenzel Prager Bierstuben“ sind ebenfalls überwiegend positiv.

Fellini’s

Von vielen Freunden der mediterranen Küche wird „Fellini’s“ auf der Mittelmole als bestes italienisches Restaurant in Warnemünde beschrieben.

Die Karte unterscheidet sich nicht großartig von anderen Italienern: Vorspeisen wie Büffelmozzarella mit Tomaten und Basilikum, Bruschetta oder Carpaccio findet man vielerorts – aber eben nicht so gut wie im „Fellini’s“. Auch die Pastagerichte und die Pizzen bestechen nicht so sehr durch ihre Originalität wie durch ihre Qualität, glaubt man den Online-Kritiken.

Ristorante "Fellini's" in Warnemünde © Quelle: Martin Börner

Die Preise bewegen sich allerdings am oberen Rand des Vertretbaren: Die Pizzen kosten bis zu 18 Euro, das teuerste Nudelgericht sogar über 20 Euro. Fisch- und Fleischgerichte sind – wie beim Italiener üblich – noch deutlich teurer. Aber Qualität hat eben ihren Preis: Beim Online-Portal Tripadvisor liegt das „Fellini’s“ auf Platz vier aller Restaurants in Warnemünde.

Hellas

Auch das griechische Restaurant „Hellas“ im Kurhaus kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Allerdings an anderer Stelle: Lange war es einer der ersten Anlaufpunkte im Teepott. Die gute Aussicht auf die Ostsee ist aber nach dem Umzug erhalten geblieben.

Auf der Karte steht genau das, was man von einem griechischen Restaurant erwartet: vor allem Fleisch in verschiedenen Variationen. Der Herakles-Teller für 27 Euro soll schon für so manchen Gast eine Herausforderung gewesen sein. Wer ihn alleine schafft, bekommt hinterher sogar einen doppelten Ouzo gratis.

Ilias Kociu im „Hellas“ © Quelle: Martin Börner

Aber auch Vegetarier gehen nicht leer aus: Stolz ist man im „Hellas“ auf die Gemüseplatte nach Chalkidiki-Art. Der einfache Gyrosteller kostet 12 Euro. Die Bewertungen im Internet sind etwas niedriger als bei den anderen Restaurants, die Mehrheit zeigt sich aber durchaus zufrieden.

Peter Pane

Burger haben einen festen Platz in deutschen Restaurants – aber irgendwie zählen sie ja doch zur amerikanischen Küche. Das Burger-Restaurant „Peter Pane“ ist zwar auch kein Warnemünder Original, sondern Teil einer Kette. Dafür hat es seinen Sitz in einer der schönsten Locations in Warnemünde direkt neben dem Leuchtturm.

Blick ins Peter-Pane-Restaurant in Warnemünde. © Quelle: Peter Pane

Wer nicht gerade Vegetarier ist, sollte beim ersten Besuch vielleicht einen Rindfleischburger testen – denn das ist und bleibt das Original. Es gibt sie ganz klassisch zum kleinen Preis (9 Euro) oder opulent mit allem drauf und drin für 17 Euro. Es gibt aber natürlich auch vegetarische Angebote.

Die Bewertungen im Internet für „Peter Pane“ sind sehr unterschiedlich: Auf Tripadvisor landet das Restaurant eher im Mittelfeld in Warnemünde, auf Google sind die Noten deutlich besser.