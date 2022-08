Von dem Geld sollen Lebensmittel für hilfsbedürftige Menschen gekauft werden. Auch die Hochschule für Musik und Theater erhält 15 000 Euro. Zum Festmahl im Oktober kommt CDU-Chef Friedrich Merz nach Rostock.

Rostock. Wenn das Geld zum Leben kaum mehr reicht, bleibt vielen Menschen nur noch der Gang zur Tafel, um sich und ihre Familien zumindest mit Essen zu versorgen. Mehr als 1000 Männer und Frauen nutzen das Angebot an den 16 Ausgabestellen in und um Rostock jede Woche etwa. Um die rund 150 ehrenamtlichen Helfer in ihrer Arbeit zu unterstützen, spendet die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock rund 30 000 Euro an den wohltätigen Verein. Das gab Öllermann Klaus-Jürgen Strupp am Donnerstagabend beim Sommerfest der Mitglieder in der Galerie Amberg 13 des Rostocker Kunstvereins bekannt.

Öllermann Strupp: „Die Schwächsten nicht alleinlassen“