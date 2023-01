﻿Jazz in Ahrenshoop, Marteria im Stadion: Darauf freuen sich die Künstler aus MV

Rostock. Das neue Jahr ist gerade einmal eine Woche alt – aber die Terminpläne der Künstler in Mecklenburg-Vorpommern sind schon wieder voll. Jacqueline Boulanger lacht: „Ich arbeite in diesem Jahr wieder an mehreren Projekten. Da muss ich fast ein wenig aufpassen“, sagt die Rostocker Jazzsängerin. Während der Corona-Pandemie hat sie mit „Jackie – Die Mischung macht’s“ auf MV1 auch noch ein neues Projekt hinzugenommen. „Jetzt, wo vieles wieder möglich ist, Konzerte wieder stattfinden, kommt alles zusammen.“

Ihr Chanson-Programm sei in den letzten Jahren so gewachsen, dass sie nun entschieden habe, „dass es nun raus muss an die Theater in Deutschland.“ Besonders am Herzen liegt der Rostockerin ihre Jazzband. „Wenn ich könnte, würde ich nur das machen, auf Festivals national und international auftreten“, schwärmt die Jazzsängerin. „Das war immer mein Traum und diesem möchte ich 2023 ein Stück näherkommen.“ Aber auch mit ihrem Blues-Duo mit Volker Kloth möchte sie 2023 wieder auftreten.

Darauf freut sich Jacqueline Boulanger 2023

Bei all den Terminen und Konzerten habe sie kaum Zeit, sich selbst Tickets für Konzerte zu kaufen und Veranstaltungen zu besuchen. In diesem Jahr jedoch freue sie sich auf zwei Veranstaltungen, für die sie sich privat Karten geholt hat. Am 18. Januar etwa geht es in die Nikolaikirche zu den Drei Highligen. Außerdem freut sie auf AnnenMayKantereit, die am 1. April in der Stadthalle spielen.

Les Bummms Boys: Neue Songs und Tournee

Les Bummms Boys sorgten für Stimmung auf dem OZ-Hoffest. © Quelle: Ove Arscholl

Für Tom Ludwig steht das Kulturhighlight 2023 als Fan schon fest: „Die Ostseestadion-Konzerte von Marteria im September“, verrät der Schlagzeuger der Rostocker Band „Les Bummms Boys“. Für Ludwig selbst geht es zusammen mit seinen Musikerkollegen in diesem Jahr auch auf Tour. Dabei sollen die kleineren Städte berücksichtigt werden, die sonst eher nicht auf dem Tourplan der Bands stehen. „Im Sommer genießen wir bei vielen Auftritten die Nähe zum Wasser und können vorm Auftritt schnell hineinspringen“, so Ludwig. „Wir werden in diesem Jahr ein paar neue Songs rausbringen, aber kein ganzes Album.“

Andreas Pasternack: Bigband im Volkstheater

Andreas Pasternack und seine Big-Band werden im Rostocker Volkstheater zu sehen und zu hören sein. © Quelle: Kristin Schnell

Auch Andreas Pasternack blickt voller Vorfreude auf die kommenden zwölf Monate. Nach den erfolgreichen Weihnachtskonzerten der Pasternack-Bigband im Rostocker Volkstheater wird diese Kooperation in diesem Jahr vertieft. Gemeinsam mit Künstlern des Volkstheaters soll es weitere Auftritte im Großen Saal geben. „Für einen Musiker der freien Szene ist es toll, Profis dabei zu haben“, schwärmt er. Eine weitere Kooperation wird es mit John Carlson in der Kleinen Komödie Warnemünde geben.

Der Jazzmusiker Pasternack betont, er könne bei klassischer Musik privat gut abschalten. Ein Konzert der Norddeutschen Philharmonie sei immer wieder einen Besuch wert. „Das Ahrenshooper Jazzfest ist natürlich auch ein Muss.“ Außerdem freue er sich auf die Wiedereröffnung der Rostocker Kunsthalle.

Ola van Sander: Irland-Tour mit Bad Penny

Die Rostocker Band „Bad Penny“ um Frontmann Ola Van Sander . © Quelle: Maik Bleidorn

Ein Highlight für Ola van Sander und seine Band Bad Penny ist jedes Jahr die Irish-Scotish Wiehnacht. Bei dem Weihnachtskonzert in Bad Doberan spielt die Band, die sich auf nordisch-keltischen Musik spezialisiert hat, Songs wie „Whiskey In The Jar“ und „Loch Lomond“. Die Idee für die Irish-Scottish Wienacht erwuchs aus den vielen Touren durch Irland und Großbritannien. „In diesem Jahr gehen wir wieder auf Irland-Tour“, sagt van Sander.

Aber auch in MV stehen viele kleinere und größere Konzerte an. „Wir freuen uns auf die Warnemünder Woche und wollen auch bei der Hanse-Sail wieder dabei sein“, so der Künstler. Er selbst geht nicht so gern in volle Stadien und Hallen – für ihn lohnen sich vor allem die Konzerte auf kleineren Bühnen. „Ich gehe sehr gern auch mal zu Auftritten von Kollegen – das passiert oft spontan“, sagt er.

Five Men on the Rocks: Viele Highlights geplant

„Five men on the rocks“ haben viel geplant. © Quelle: Veranstalter

Auch „Five Men on the Rocks“ planen, wieder bei der Hanse Sail aufzutreten, wie Bassist Thomas Lehner verrät. Außerdem seien weitere Höhepunkte geplant. „Wir freuen uns auf die Kröpeliner Rocknacht, zusammen mit Jackbeat am 9. Juni“, nennt er ein Beispiel. Fest im Programm steht auch wieder „Rotary rockt“: Der Rotary-Club präsentiert Ende Juli erneut ein Rockkonzert im Konzertgarten West in Kühlungsborn. Das Konzert dient der Unterstützung von kulturellen und sozialen Projekten.

Zu Weihnachten hat Lehner von seinen Kindern Tickets für Billy Cobham im Neustädtisches Palais Schwerin geschenkt bekommen. „Billy Cobham ist am Schlagzeug eine Legende, eine richtige Rocklegende“, schwärmt Lehner. „Er spielt nicht mehr auf den ganz großen Bühnen und ich habe ihn noch nie live gesehen. Das ist mein Highlight in diesem Jahr.“