﻿„Jethro Tull“ rockt in Rostock: Hits aus 70 Jahren im Iga-Park

Rostock. Das 23. Jethro-Tull-Album „RökFlöte“ ist vor ein paar Wochen erschienen und die Band geht damit auf Open-Air-Tournee. Frontmann Ian Anderson spricht über das Album, dessen Erfolg und was er am Tourleben genießt.

Wie geht es Ihnen?

Gut. Ziemlich genau so wie gestern – und was Besseres kann ich mir gar nicht wünschen. Kontinuität ist sehr wichtig in meinem Alter. Ich kenne eine Menge Leute, denen es deutlich schlechter geht. Also ich wache morgens auf und bin leicht überrascht, dass es mir nach wie vor gut geht.

Mit Jethro Tull gehen Sie dieses Jahr auf Open-Air-Tour. Ist es für Sie ein entscheidender Unterschied, draußen oder drinnen zu spielen?

Ich muss zugeben, dass ich es angenehmer finde, in einer Konzerthalle zu spielen, wo mein Publikum sitzen kann und ich eine vernünftige Garderobe habe. Seitdem ich 1969 angefangen habe, in Theatern aufzutreten, liebe ich diese Theateratmosphäre. In Sporthallen oder Stadien habe ich mich nie wohlgefühlt. Open-Air-Bühnen mag ich, wenn es vielleicht ein denkwürdiger Ort ist, ein Schloss, ein hübsches Herrenhaus oder ein antikes Amphitheater, vielleicht. Da ist dann auch eine schöne Atmosphäre, aber das ist eigentlich auch nur vor und nach der Show wichtig. Sobald ich auf die Bühne gehe, könnte ich überall sein, von mir aus ein Konzert auf dem Mond spielen, weil ich mich viel mehr darauf konzentriere, was ich auf der Bühne mache, als auf die Umgebung.

Jethro Tull spielen am 14. Juli im Rostocker Iga-Park

Am 14. Juli sind Sie in Rostock im Iga-Park. Was gibt es zu hören?

Im Grunde beinhaltet unsere aktuelle Set-List Musik von jedem einzelnen der sieben Jahrzehnte, in denen Jethro Tull Alben aufgenommen hat. Das ist eine gute Mischung aus allem von 1968 bis 2023.

Macht es weiterhin Spaß, altes Material zu spielen, oder würden Sie sich am liebsten auf die neueren Sachen konzentrieren?

Das hängt von den alten Songs ab. Es gibt sicher ein oder zwei, die ich nicht mehr spielen würde, und andere, die regelmäßig über die Jahre in der Setlist waren. Und dann gibt es welche, die ich über zehn Jahre nicht mehr gespielt habe – und wenn die dann mal wieder ins Programm kommen, ist das, als wenn man einen alten Freund wiedertrifft und endlich mal wieder Zeit miteinander verbringen kann, bevor man sich wieder verabschieden muss – vielleicht für weitere zehn oder zwanzig Jahre.

Gibt es bei diesen alten Freunden ein paar Lieblinge?

Ach, das ist so, dass natürlich die, die man dann nach langer Zeit wieder auf die Bühne bringt, vorübergehend zu so was wie besten Freunden werden. Das liegt daran, dass sie weniger geläufig sind und es aufregender ist, sie wieder mal zu spielen. Aber es gibt auch die, die man als Eckpfeiler von Jethro Tull bezeichnen kann, im Hinblick auf meine Kompositionen, Produktionen und Darbietungen. Ich denke da an „Songs from the Wood“, „Farm on the Freeway“, „Locomotive Breath“ oder „Aqualung“. Die sind wichtig für mich, weil sie Momente in der Entwicklung meiner Musik und der Produktion der Alben symbolisieren. Da blicke ich immer gern zurück und mache mir Gedanken, ob sich vielleicht 40 Jahre später auch so ein Original noch weiter verbessern lässt. Es gibt ein paar, bei denen ich sicher bin, dass ich sie heute besser hinbekomme als damals und andere wiederum, wo ich weiß, dass ich Probleme bekommen würde, das Performancelevel von damals zu erreichen, weil ich inzwischen 76 Jahre alt bin.

Wie wird geprobt?

Sehr viel während der Soundchecks auf der Tour. Da haben wir die Gelegenheit, Stücke zu proben, die wir vielleicht erst Wochen oder Monate später aufführen wollen. Aber so können wir sie schon einmal ausprobieren, wie sie sich dann in der Livesituation anfühlen werden. Das ist besser, als in einem sterilen Probenraum zu sitzen. Dort proben wir, wenn wir für Studioaufnahmen üben, denn die versuchen wir auch möglichst nah an einem Liveauftritt zu halten. Ich mag es lieber, die Stücke fürs Album auch als Band live im Studio aufzuzeichnen. Ich halte nichts von der modernen Variante, alles einzeln zu produzieren.

Jethro-Tull-Album „RökFlöte“ ist im Sommer 2022 entstanden

Lief es so bei „RökFlöte“?

Ja, das haben wir im letzten Sommer aufgenommen. Natürlich habe ich meine Teile als Demos aufgenommen und sie der Band geschickt, damit sie die Musik lernen können. Ich habe auch manchmal mit der Band gemeinsam gespielt, auch wenn dann die Flöte gar nicht aufgenommen wurde. Das wäre nämlich schwierig, weil das Mikrofon, das die Flöte aufnimmt, auch das Schlagzeug und all die anderen, lauteren Instrumente mitbekommt. Also, da muss man schon ein bisschen technisch rangehen, wenn es an den Mix geht.

„RökFlöte“ ist im Frühjahr als 23. Studioalbum von Jethro Tull erschienen. © Quelle: Jethro Tull

Wie ist das, wenn Sie für ein Konzert die sogenannten alten Freunde raussuchen – müssen Sie dann selbst erst wieder die Texte lernen oder fallen Ihnen die direkt wieder ein?

Ich habe mich sehr viel mit den Texten befasst, als ich vor ein paar Jahren ein Buch mit all meinen bis dahin geschriebenen Stücken bis zum Album „The Zealot Gene“ veröffentlicht habe. Da musste ich mir alles vier- oder fünfmal anhören, damit wir die Texte genau so dokumentieren konnten, wie sie am Ende auf den Alben waren. Also ja, ich bin recht vertraut mit allen Texten, aber tatsächlich kann ich nicht auf die Bühne gehen und einfach so jeden davon sicher abrufen. Da muss ich mich schon vorbereiten und alles noch mal durchgehen, aber ich bin sicher, das machen die anderen Bandmitglieder auch mit ihren Aufgaben. Aber es war bislang noch kein Problem für mich. Ich weiß, dass es – auch deutlich jüngere – Kollegen gibt, die mit Teleprompter auftreten, damit sie ihre Texte nicht vergessen. Aber das ist sicher auch nur für ein gewisses Sicherheitsgefühl. Ich habe da genug Selbstvertrauen, schließlich muss ich mir ja auch Tausende von Noten merken, die ich jeden Abend in der richtigen Reihenfolge und dem richtigen Tempo auf die Bühne bringe, dann schaffe ich das auch mit den Tausenden Worten.

Joe Parrish ist neuer Gitarrist bei Jethro Tull

Sie haben einen neuen Gitarristen in der Band, Joe Parrish. Wie kamen Sie in Kontakt?

Florian Opahle hatte uns 2019 nach 15 Jahren verlassen, weil er sich mehr Zeit für seine Familie in Rosenheim nehmen will. Also musste ich mich umsehen und Joe wurde mir empfohlen, weil er wohl einige Jethro-Tull-Nummern für seinen Youtube-Kanal aufgenommen hatte. Das habe ich mir angehört und wir sind in Kontakt gekommen und haben im Februar 2020 erstmals zusammen gespielt. Und dann kam ja Corona – Joe war also bereits Bandmitglied, wir konnten nur zunächst nicht zusammen auftreten. Als wir dann wieder spielen durften, war Joe noch zu jung, um schon alle notwendigen Impfungen zu bekommen – also ist Florian Opahle noch mal für ein paar Konzerte eingesprungen, bis Joe dann später im September 2021 richtig einsteigen konnte.

Die Band Jethro Tull im Jahr 2023: Pianist John O’Hara (v. l.), Bassist David Goodier, Sänger, Gitarrist und Flötist Ian Anderson, Gitarrist Joe Parrish und Schlagzeuger Scott Hammond. © Quelle: promo

Wieso heißt das Album „RökFlöte“?

„Rök“ mit dem Umlaut kommt von einem alten isländischen Wort, das „Schicksal“ bedeutet. Na, und „Flöte“ ist einfach die deutsche Version meines Instruments, das passte gut. Aber alles geht auf den Arbeitstitel des Albums zurück, der ursprünglich „Rock Flute“ war. Ich wollte ein Rockalbum machen, das viel Flöte enthält. Es hat sich dann aber nach den ersten Tagen, die ich daran gearbeitet habe, in diese mystische Richtung entwickelt und dann habe ich es mit den Umlauten geschrieben. Das war legitim, würde ich sagen. Es war jedenfalls nicht so, wie bei Motörhead oder Mötley Crüe, die eine Faszination für Umlaute haben, weil sie vielleicht glauben, es lässt ihre Penisse größer wirken, weil es männlich und machomäßig klingt. Ich glaube, die haben eine Faszination für eine dunkle Ära, die wir natürlich nicht vergessen sollten, die wir aber auf keinen Fall glorifizieren dürfen.

Das letzte Album „The Zealot Gene“ handelte von der Bibel, nun geht es um nordische Mythologie – sind Sie eine religiöse Person?

Ach, ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, denn ich praktiziere keine Religion aktiv. Ich sehe mich aber als spirituelle Person in dem Bewusstsein für eine höhere Macht. Vielleicht bin ich eher Pantheist. Ich bin ein Unterstützer des Christentums, mit dem ich ja aufgewachsen bin, als Teil der Kultur meines Landes, obwohl andere Religionen wachsenden Einfluss gewonnen haben im vergangenen Jahrhundert. Und ich unterstütze die Kirche, indem ich in Kirchen oder Kathedralen auftrete. Nicht, um die Institution zu unterstützen, sondern die Gebäude. Die zu erhalten ist sehr teuer und wird nicht vom Staat mit Steuern unterstützt, wie in Deutschland, sondern ist von privaten Spenden abhängig. Und dass ich da dabei bin, macht mich noch nicht zum Christen, sondern einfach nur zu einem netten Typen.

„RökFlöte“ in Deutschland und Großbritannien in den Top Ten

„RökFlöte“ ist nun ein paar Wochen draußen. Wie wird der Erfolg bewertet?

Also Geld verdient man mit physischen Verkäufen. Streaming bringt praktisch nichts ein. Für die Plattenfirma ist es sehr wichtig, alle Formate am selben Tag zu veröffentlichen. Es geht zwar nur noch um wenige Stückzahlen, aber es geht um die Chartposition, die ist den Plattenfirmen wirklich wichtig. „The Zealot Gene“ war in den USA, in Deutschland und im Vereinigten Königreich jeweils in den Top Ten. „RökFlöte“ in Deutschland und im Königreich ebenfalls. Das empfinden die Plattenfirmen als Erfolg. Ich habe das nie so gesehen. Für mich ist es am wichtigsten, dass ich ein paar von den neuen Liedern auf der Bühne spiele und spüre, dass sie vom Publikum mit Freude aufgenommen werden, während ich sie zwischen meinen Klassikern präsentiere. Das ist mein Kriterium für Erfolg. Und es ist natürlich auch schön, wenn man Autogramme gibt und die Leute Alben dabei haben, wenn dann zwischen viel „Aqualung“ oder „Thick as a Brick“ auch immer mal wieder ein aktuelles Album auftaucht. Darüber freue ich mich dann.

Der in Schottland geborene Musiker Ian Anderson ist der Frontmann und Komponist von Jethro Tull. © Quelle: Ove Arscholl

Nehmen Sie sich Zeit, die Tourstädte zu erkunden?

Tatsächlich, ja. Natürlich bin ich eigentlich für die paar Stunden auf der Bühne da, aber das Drumherum ist genau so wichtig für mich. Ich bin durch das jahrzehntelange Touren in vielen Städten auf der Welt gewesen, habe aber nur selten Gelegenheit, mal als Tourist zurückzukehren. Darum nehme ich mir Zeit, mal in ein Museum oder eine Kunstgalerie zu gehen. Manchmal treffe ich sogar andere Kollegen aus der Band dort. Ich fange oft am Bahnhof an, weil ich einfach gern mit dem Zug fahre, und auch, weil man auch mal die weniger angenehmen Seiten von Städten kennenlernen kann. Ich mag den differenzierten Blick – nicht nur auf die kulturellen Highlights, sondern auch mal auf die Industrielandschaft oder die traurigen Entwicklungen von geschlossenen Geschäften in Innenstädten. Ich lese oft morgens ein bisschen was über die Städte, damit ich schon eine kleine Vorstellung von dem habe, was mich erwartet, wenn ich sie erkunde. Ich kann mich erinnern, dass ich den Rostocker Bahnhof als etwas beängstigend empfand, als ich das erste Mal da war. Aber so ist das dann eben – manchmal hängen da so Leute an Bahnhöfen rum … Aber die letzten Male in Rostock hatte ich das nicht mehr.

